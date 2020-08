Söder spricht sich ausdrücklich gegen weitere Corona-Lockerungen aus

Angesichts der steigenden Zahl an Neuinfektionen in Deutschland hat sich der CSU-Chef und Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, gegen weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen ausgesprochen.

„Wir müssen damit rechnen, dass Corona mit voller Wucht wieder auf uns zukommt“, sagte Söder am Sonntag gegenüber der “Bild am Sonntag“.

„Wenn wir nicht aufpassen, kann bei uns wieder eine Situation wie im März entstehen.“

Es ist laut dem CSU-Chef absolute Wachsamkeit gefragt. „Das Virus bleibt eine Daueraufgabe, die uns permanent unter Stress setzt“, betonte er.

Zudem verwies Söder darauf, dass viele Menschen im Umgang mit dem Virus leider leichtsinniger geworden seien.

„Dazu gehören auch die extremen Lockerer und Verschwörungstheoretiker, die alle Maßnahmen schnellstens aufheben wollten.“ Jeder, der das Coronavirus unterschätze, sei widerlegt worden.

Die zweite Welle sei praktisch doch schon da: „Sie schleicht durch Deutschland.“ Daher müsse man noch aufmerksamer sein und rasch und konsequent reagieren.

Söder lehnt Fußballspiele ab

Daraufhin lehnte Söder auch Fußballspiele mit Zuschauern zum Start der neuen Saison ab: „Ich bezweifle, dass wir im August weitere Lockerungen beschließen können. Daher bin ich auch als Fußballfan sehr skeptisch zum Start der Bundesliga. Geisterspiele ja, aber Stadien mit 25.000 Zuschauern halte ich für sehr schwer vorstellbar.“

Söder plädiert für ein weiteres Rettungspaket im Herbst

Zugleich plädiert Söder dafür, im Herbst ein weiteres Rettungspaket für die Automobilzulieferer, die Luft- und Raumfahrt sowie den Maschinenbau zu schnüren. Zudem sollten die Regelungen zum Kurzarbeitergeld aus seiner Sicht bis weit ins nächste Jahr verlängert werden.

Markus Söder ist seit März 2018 Bayerns Ministerpräsident und seit Januar 2019 CSU-Parteivorsitzender.

240 neue Corona-Infektionen in Deutschland gemeldet

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigt insgesamt 209.893 Infektionen (Stand: 02.08.2020, 00:00 Uhr) mit dem Coronavirus in Deutschland. Insgesamt sind bislang 9141 Menschen an dem Virus gestorben. Genesen sind laut Internetseite des RKI rund 192.900 Menschen, rund 100 mehr als am Vortag.

ns/dpa/gs