Moskau: Werden auf Stationierung von US-Raketen in Europa und Asien umgehend reagieren

Moskau wird laut dem russischen Außenministerium auf eine Stationierung von nuklearen und konventionellen Raketen durch die USA in dieser oder jener Region, darunter auch in Europa und Asien, unverzüglich reagieren.

Wie aus einer Mitteilung des Ministeriums anlässlich des zweiten Jahrestages des einseitigen Ausstiegs der USA aus dem INF-Vertrag hervorgeht, hat das US-Vorgehen dazu geführt, dass „es einfach keine Einschränkungen mehr für bodengestützte Raketen mittlerer und geringer Reichweite gibt“.

Indes seien die Gefahren für die globale Sicherheit und Stabilität mehrmals gewachsen.

„Gleich nach der Kündigung des Vertrages hat Washington Kurs auf einen möglichst schnellen Abschluss der Entwicklung der früher im INF-Vertrag verbotenen Raketenmittel eingeschlagen. Es wurden ihre Feldtests vorgenommen, die die Begründetheit der langjährigen russischen Vorwürfe hinsichtlich der Einhaltung des Vertrages durch Washington voll und ganz bestätigten“, heißt es.

Zudem habe Washington öffentlich die Absicht bekundet, perspektivische Raketenwaffen baldmöglichst, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum, zu stationieren. Ihr Erscheinen in Europa sei auch nicht ausgeschlossen.

„Es ist offensichtlich, dass die Stationierung der US-amerikanischen bodengestützten Raketen mittlerer und geringer Reichweite in verschiedenen Weltteilen ernsthaft die regionale und globale Sicherheit gefährden sowie eine neue, gefährliche Spirale des Wettrüstens provozieren wird. Russland kann das Auftreten der zusätzlichen Raketenrisiken für sein Territorium nicht ignorieren, die für uns strategischen Charakter haben werden. Dies erfordert eine sofortige Reaktion, wobei unabhängig davon, über welche Ausrüstung die US-amerikanischen Raketen – nukleare oder konventionelle – verfügen werden“, heißt es.

Außerkrafttreten des INF-Vertrags

Der bilaterale Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme lief am 2. August 2019 aus. Das Dokument war von der Sowjetunion und den USA im Jahr 1987 unterzeichnet worden. Die Seiten verpflichteten sich, sämtliche landgestützten ballistischen Raketen und Marschflugkörper mit kürzerer und mittlerer Reichweite (500 bis 5500 Kilometer) zu vernichten und keine neuen zu bauen.

US-Präsident Donald Trump kündigte Anfang 2019 den Rückzug aus dem Abrüstungsvertrag an. Er behauptete, Moskau halte sich nicht an seine Verpflichtungen aus dem Vertrag, führte jedoch keine Beweise dafür an.

Wie der russische Außenminister Sergej Lawrow dazu äußerte, hat Moskau ernste Fragen hinsichtlich der Einhaltung des INF-Vertrags durch die Amerikaner selbst.

Russland verkündete im Februar 2019 die Aussetzung seiner Verpflichtungen aus dem INF-Vertrag als Antwort auf das Vorgehen der USA. Im Juli unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin das Gesetz über die Aussetzung des INF-Vertrags.

