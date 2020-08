Lukaschenko: Unser Planet kann jederzeit „explodieren“

Fünf Tage vor der Präsidentenwahl in Weißrussland hat der langjährige Amtsinhaber Alexander Lukaschenko festgestellt, dass die Welt in einer Krise steckt und die aus dem Kalten Krieg stammenden Instrumente zur Krisenbewältigung nicht mehr funktionieren. Bei der Wahl am Sonntag kämpft Lukaschenko (65) um die sechste Amtszeit.