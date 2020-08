Schwedens Sonderweg in Corona-Krise: Experten verzeichnen unerwartetes Ergebnis

Der vorläufige Regierungsbericht zum zweiten Jahresquartal, der am 5. August veröffentlicht werden soll, werde voraussichtlich einen Rückgang des schwedischen BIP um sieben Prozent anführen. Dies sei für die größte Volkswirtschaft Nordeuropas präzedenzlos.

Laut befragten Ökonomen wird dieser Rückgang jedoch im Vergleich zu den USA und den meisten europäischen Ländern weniger bedeutend sein.

„Die schwedische Wirtschaft ist trotz fehlender strenger Quarantäne nicht unversehrt geblieben, aber wir glauben, dass der Rückgang des BIP im zweiten Quartal um zwei Drittel weniger sein wird als in der Eurozone“, sagte der Ökonom David Oxley gegenüber Bloomberg.

Zugleich habe die schwedische besondere Politik zu negativen Konsequenzen und einer hohen Sterberate durch Covid-19 geführt. Auch sei unklar, ob sich die Wirtschaft in Schweden schneller erholen werde, als im benachbarten Dänemark und Norwegen, die strenge Beschränkungen auferlegten und eine niedrigere Mortalität aufwiesen.

„Wir wissen nicht, wie sich eine Strategie gegenüber dem Virus langfristig auf die Wirtschaft auswirken wird“, gab der Ökonom Thorbjorn Isaksson zu bedenken.

Schwedens Sonderweg

Schweden ist eines der wenigen Länder, die aufgrund der Covid-19-Pandemie keine universelle Quarantäne verhängt haben. Die schwedischen Behörden haben mehr auf freiwillige Maßnahmen statt auf Vorschriften gesetzt.

Schulen, Geschäfte und Restaurants bleiben während der Pandemie geöffnet. Gleichzeitig wird den Bürgern empfohlen, soziale Distanz zu wahren, wenn möglich zu Hause zu arbeiten und im Land nicht zu reisen, um eine Belastung der Krankenhäuser zu vermeiden.

Es wird diskutiert, ob die Taktik der Behörden in Stockholm gerechtfertigt und erfolgreich sei. Die Sterblichkeitsrate in Schweden liegt höher als in anderen nordischen Staaten mit vergleichbarer Einwohnerzahl.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Schweden beträgt nach den aktuellen WHO-Angaben 80.422. An der neuartigen Krankheit seien 5743 Patienten gestorben.

sm/ae