Explosion im Hafen von Beirut: USA bieten Libanon Hilfe an

Die Vereinigten Staaten sind laut einem Vertreter des US-Außenministeriums bereit, dem Libanon im Zusammenhang mit der Explosion in der Hauptstadt Beirut Hilfe zu leisten.

„Wir verfolgen die Berichte über die Explosion in Beirut am 4. August genau. Die Explosion fand Berichten zufolge in und um den Hafen von Beirut statt. Wir sprechen allen Betroffenen unser tiefstes Beileid aus und sind bereit, jede mögliche Hilfe anzubieten. Wir arbeiten eng mit den lokalen Behörden zusammen, um festzustellen, ob US-Bürger verletzt wurden. Wir haben keine Informationen über die Ursachen der Explosion“, sagte der Vertreter.

Er betonte, dass das US-Außenministerium die US-Bürger aufrufe, sich von den von der Explosion betroffenen Gebieten fernzuhalten.

Am Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut ist es am Dienstag zu einer gewaltigen Explosion gekommen. Dem libanesischen Gesundheitsminister zufolge kamen mehr als 25 Menschen ums Leben, 2500 wurden verletzt.

sm/sna/gs