Kommando des 5. Korps der US-Armee in Polen einquartiert

Das Kommando des 5. Korps der US-Armee hat seine Aktivitäten in Polen nach Angaben von US-Botschafterin Georgette Mosbacher aufgenommen.

„Polen und die USA stimmten ihr Abkommen über die erweiterte Verteidigungskooperation (EDCA) endgültig ab. Heute ist ein besonderer Tag, weil wir heute das Kommando des 5. Korps (der US-Truppen) in Polen aktivieren“, sagte die Diplomatin am Dienstag bei einem Festakt in Krakau.

Błaszczak lobt abgestimmtes EDCA-Abkommen

Polens Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak bekräftigte die Entscheidung der Landesführung, „das Kommando des 5. Korps in Polen einzuquartieren“. „Diese Entscheidung krönt unsere auf eine stärkere Präsenz der US-Truppen in Polen gerichteten Handlungen.“

Błaszczak erinnerte daran, dass beide Länder in der Vorwoche das EDCA-Abkommen endgültig abgestimmt haben. „Dieses Dokument wird das Handeln der Streitkräfte auf dem Territorium Polens für die nächsten Jahrzehnte bestimmen“, betonte der Minister.

Derzeit halten sich 4500 US-Soldaten in dem osteuropäischen Land auf. Laut EDCA-Abkommen wird das Kontingent künftig durch 1000 Mann verstärkt.

am/gs