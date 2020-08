Libanesische Informationsministerin zu Sputnik: „Schaden durch Explosion sehr groß“

Die libanesische Informationsministerin Manal Abdel Samad hat in einem Gespräch mit Sputnik den Schaden durch die Explosion in Beirut als sehr hoch eingeschätzt.

„Es ist unmöglich zu vermitteln, wie die Schall- und Stoßwelle der Explosion war. Dies ist möglicherweise die größte Explosion des Landes in den letzten Jahren. Dies zeigt sich in der Anzahl der Zerstörungen in der Stadt. Sogar Gegenstände und Gebäude wurden beschädigt, die sich in ausreichend großer Entfernung vom Ort der Katastrophe befinden“, sagte sie.

Die Ministerin betonte auch, dass nicht eine Explosion nach der anderen erfolgte, wie zuvor berichtet wurde.

„Momentan kann ich nicht alles sagen, aber bald wird die ganze Wahrheit bekannt“, erklärte sie.

Manal Abdel Samad betonte auch, dass die libanesische Regierung alle Anstrengungen untenehme, um die Verletzten zu retten.

„Der Gesundheitsminister und der Regierungschef haben die Krankenhäuser gebeten, die notwendigen Ausgaben zu Lasten des Gesundheitsministeriums zu decken. Über die Schäden an Immobilien werden wir später sprechen. Für uns sind die menschlichen Leben jetzt wichtiger, und nicht der Stein“.

Über die Ursachen der Explosion sagte Manal Abdel Samad: „Es ist schwierig, etwas Konkretes zu sagen: Die Untersuchung wird fortgesetzt. In der Sitzung des Obersten Verteidigungsrates werden alle Gründe detalliert untersucht. Es besteht keine Notwendigkeit, vorauszueilen.“

Am Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut ist es am Dienstag zu einer gewaltigen Explosion gekommen. Dem libanesischen Gesundheitsminister zufolge kamen mehr als 25 Menschen ums Leben, 2500 wurden verletzt. Andere Quellen nennen inzwischen 50 Tote und 3000 Verletzte.

sm/gs