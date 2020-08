Putin spricht Libanon nach verheerender Explosion in Beirut Beileid aus

Russlands Präsident Wladimir Putin hat ein Kondolenzschreiben an seinen libanesischen Amtskollegen, Michel Aoun, im Zusammenhang mit den zahlreichen Todesopfern und massiven Zerstörungen nach der starken Explosion am Hafen von Beirut gerichtet.

„Russland teilt den Schmerz des libanesischen Volkes. Ich bitte Sie, den Angehörigen der Toten Mitgefühl und Unterstützung sowie allen Betroffenen Wünsche für eine baldige Genesung zu übermitteln“, so Putin.

Explosion in Beirut

Am Dienstagabend ist es im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut zu einer starken Explosion gekommen. Die Hintergründe sind noch unklar. Der Explosion war ein kleiner Knall vorausgegangen. Fünf Minuten später trat schwarzer und weißer Rauch auf. Daraufhin ereignete sich eine starke Explosion. Eine Säule aus rotem Rauch stieg in den Himmel. Im Umkreis von mehreren Kilometern vom Epizentrum wurden durch die Druckwelle in Häusern Fensterscheiben eingedrückt.

Wie der Chef des allgemeinen Sicherheitsdienstes des Libanon, General Abbas Ibrahim, erklärte, detonierten vorläufigen Angaben zufolge Sprengstoffe, die lange Zeit deponiert waren.

Laut dem Gouverneur wurde die Hälfte der städtischen Gebäude beschädigt. Die Krankenhäuser seien wegen der großen Zahl der Verletzten überfüllt. Medien berichten von mindestens 50 Toten und mehr als 3000 Verletzten.

