Medwedew warnt Weißrussland vor „traurigen Folgen“ nach Festnahme russischer Bürger

Hintergrund ist die Festnahme russischer Bürger in Weißrussland, denen Minsk die Vorbereitung von Anschlägen und Unruhen im Vorfeld der Präsidentschaftswahl vorwirft.

Medwedew zufolge sind die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu einer kleinen Scheidemünze im weißrussischen Präsidentschaftswahlkampf geworden.

„Unabhängig davon, was passiert war, ist es unmöglich, den Gedanken loszuwerden, dass die verschiedenen Vorfälle, die dort stattfinden, Teil einer ziemlich einfachen politischen Technologie sind: das Image eines Feindes zu formen und mit dem Bild des Feindes ein politisches Ergebnis zu erzielen“, kommentierte Medwedew die Worte des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, der Russland zuvor als Feind bezeichnete.

Er betonte auch, es sei den weißrussischen Behörden absolut egal, wie es weitergehen würde. Sie würden sich “um diese Russen (später – Anm.d.Red.) kümmern, werden sich etwas ausdenken“, so Medwedew.

„Und nämlich das verursacht nicht nur ein Gefühl des Grolls, sondern ist auch sehr traurig“.

Festnahme russischer Bürger

Ende Juli wurden in Weißrussland mehr als 30 Russen festgenommen, denen die Behörden des Landes vorwerfen, Ausschreitungen vorbereitet zu haben. Nach Darstellung der weißrussischen Seite sind die Festgenommenen Kämpfer des privaten russischen Militärunternehmens Wagner. Später wies Präsident Alexander Lukaschenko die Behauptungen der russischen Seite, dass die inhaftierten Russen auf der Durchreise über Weißrussland geflogen waren, zurück. Ihm zufolge wurden sie speziell in die Republik geschickt.

Am Mittwoch besprach Lukaschenko in einem Telefonat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wladimir Selenski die Frage der Auslieferung der in Weißrussland inhaftierten Russen. Kiew will die Auslieferung von 28 in Weißrussland festgenommenen Personen wegen deren angeblichen Teilnahme am Militärkonflikt im Donbass fordern.

Der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine gab am 31.Juli bekannt, dass Kiew die Auslieferung von 28 in Weißrussland inhaftierten Bürgern fordere, um sie wegen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Konflikt im Donbass zur strafrechtlichen Verantwortung zu ziehen. Der Pressedienst stellte fest, dass 28 Personen, von denen neun ukrainische Staatsbürger sind, der Beteiligung an einer Terrororganisation verdächtig erklärt wurden

Russlands Reaktion

Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow gab dagegen bekannt, dass die in Weißrussland inhaftierten Russen Angestellte einer privaten Sicherheitsfirma seien. Sie wären in Weißrussland auf der Durchreise gewesen und hätten ihren Flug verpasst. Laut Peskow haben die Inhaftierten keine illegalen Handlungen begangen, und Russland hat sich nicht in die inneren Angelegenheiten von Weißrussland eingemischt. Der russische Präsident Wladimir Putin und Mitglieder des Sicherheitsrates erwarten, wie Peskow äußerte, eine baldige Klärung aller Umstände der Inhaftierung der Russen und ihrer Freilassung.

Das russische Außenministerium teilte wiederum mit, dass eine Gruppe von in Weißrussland festgenommenen Russen auf dem Weg durch Minsk nach Istanbul folgte. Sie hätten alle erforderlichen Dokumente, einschließlich Flugtickets, und die Logistik würde von einer weißrussischen Firma gewährt. Moskau behauptet, dass Minsk über alle notwendigen Dokumente verfüge, um die Wahrheit festzustellen.

