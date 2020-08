„Wollen faire Wahlen“: Lukaschenkos Rivalin richtet Bitte an Merkel

Die weißrussische Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja hat sich am Mittwoch in einem Gespräch mit der „Bild“-Zeitung an Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einer Bitte gewandt.

„Frau Merkel, setzen Sie sich mit Lukaschenko in Verbindung. Sagen Sie ihm, dass wir keinen Krieg wollen. Alles, was wir wollen, sind faire Wahlen“, so Tichanowskaja.

Dabei fügte Tichanowskaja hinzu, sie habe Angst um ihr Leben.

„Als ich sagte, dass ich den Platz meines Mannes einnehmen werde, erhielt ich einen anonymen Anruf: Wenn ich meine Kandidatur nicht zurückziehe, werde ich ins Gefängnis gesteckt und meine Kinder kommen in ein Waisenhaus. Nach dem Anruf schickte ich meine Kinder sofort an einen sicheren Ort ins Ausland“, sagte sie.

Am Montag richtete der Ex-Präsidentschaftskandidat Weißrusslands und ehemalige Direktor des „Parks für Hochtechnologien“ Waleri Zepkalo einen Brief an Spitzenpolitiker von 32 Ländern mit der Bitte, bei der Durchführung „freier Wahlen“ in der Republik Unterstützung zu erweisen.

Präsidentschaftswahlen in Weißrussland

Am kommenden Sonntag finden in Weißrussland Präsidentschaftswahlen statt. Der 65-jährige Lukaschenko kandidiert für seine sechste Amtszeit. Um das Präsidentenamt bewerben sich neben Lukaschenko noch vier weitere Kandidaten: Die ehemalige Abgeordnete des Unterhauses Anna Konopazkaja, der Co-Vorsitzende der Gesellschaftsvereinigung „Gowori Prawdu“ (Sage die Wahrheit) Andrej Dmitrijew, der Chef der sozial-demokratischen Partei „Gramada“, Sergej Tscheretschen, und die Ehefrau eines bekannten weißrussischen Video-Bloggers, Swetlana Tichanowskaja.

Die weißrussische Wahlbehörde hatte zwei Hauptrivalen von Lukaschenko – Waleri Zepkalo und dem Ex-Chef der „Belgazprombank“ Wiktor Babariko - die Registrierung als Präsidentschaftskandidaten verweigert.

Nach Angaben der weißrussischen Polizei waren am 14. Juli in der Hauptstadt Minsk und in anderen Teilen des Landes Hunderte Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen den Ausschluss von zwei Rivalen Lukaschenkos von der Präsidentschaftswahl zu demonstrieren. 250 Demonstranten seien festgenommen worden.

Sergej Tichanowski

Der Ehemann von Swetlana Tichanowskaja, Sergej Tichanowski, wurde während des Wahlkampfes im Rahmen mehrerer Strafverfahren festgenommen.

Nach Angaben des weißrussischen Untersuchungsausschusses wurde gegen ihn ein Prozess, darunter auch wegen der Vorbereitung von Massenunruhen, anhängig gemacht.

Tichanowski plante selber bei den Wahlen zu kandidieren, konnte aber seine Initiativgruppe bei der Wahlbehörde nicht rechtzeitig registrieren lassen, da er unter Verwaltungsarrest gestellt war und deshalb die erforderlichen Dokumente nicht unterzeichnen konnte. Letztlich hat seine Ehefrau die Initiativgruppe registrieren können und tritt nun als Präsidentschaftskandidatin auf.

ns/gs