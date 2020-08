Präsidentschaftskampagne in Weißrussland: Lukaschenko spricht von Festgenommenen mit US-Pässen

Lukaschenko habe angegeben, es seien in Weißrussland viele Menschen festgenommen worden, die sich - und dies sei bereits bewiesen worden -, das Ziel gesetzt hätten, die Situation im Land zu destabilisieren, heißt es in einer Mitteilung des Pressedienstes des weißrussischen Präsidenten am Donnerstag. Dabei handle es sich nicht nur um die Festnahme von Kämpfern des privaten russischen Militärunternehmens Wagner.

„Es sind Namen, Nachnamen, Adressen, Kennwörter, Trefforte bekannt“, so Lukaschenko.

Ihm zufolge wird gegen Weißrussland ein hybrider Krieg geführt. Daher sollte man schmutzige Tricks von jeglicher Seite erwarten.

„Es spielt keine Rolle, ob es ein US-Amerikaner, ein Beamter des US-Außenministeriums ist, ob man der Demokratischen Partei angehört. (...) Sie haben am Wahlkampf in Russland teilgenommen und gutes Geld dafür bekommen. Heute lassen sie die Dinge auf dem Territorium Weißrusslands aufwirbeln. Ich dachte, die Amerikaner werden jetzt anfangen, sie zu verteidigen. Nichts dergleichen“, sagte der weißrussische Präsident weiter.

Es gebe viele solcher Menschen im Land, die für „diejenigen singen“ würden, die „zahlen“ würden.

Präsidentschaftswahlkampfkampagne in Weißrussland

Am kommenden Sonntag finden in Weißrussland Präsidentschaftswahlen statt. Der 65-jährige Lukaschenko kandidiert für seine sechste Amtszeit. Um das Präsidentenamt bewerben sich neben Lukaschenko noch vier weitere Kandidaten.

Die Wahlvorbereitung wird von nicht genehmigten Protesten und Inhaftierungen von Anhängern der Opposition begleitet.

Festnahme russischer Bürger

Ende Juli wurden in Weißrussland mehr als 30 Russen festgenommen, denen die Behörden des Landes vorwerfen, Ausschreitungen vorbereitet zu haben. Im Rahmen dieses Verfahrens sind auch die örtlichen Oppositionellen, Nikolaj Statkewitsch und Sergej Tichanowski, dessen Frau Swetlana Präsidentschaftskandidatin ist, festgenommen worden.

Außerdem wurde der politische Stratege Witalij Schkljarow im Land festgenommen. Nach Angaben der Russischen Vereinigung für Öffentlichkeitsarbeit hatte er einst an den Wahlkampfkampagnen von Angela Merkel, Barack Obama und Bernie Sanders teilgenommen. In Russland arbeitete Schkljarow hauptsächlich mit Oppositionspolitikern, darunter Xenia Sobtschak und Dmitri Gudkow, zusammen.

Der politische Stratege wurde für zwei Monate festgenommen. Schkljarow ist ein Verdächtiger in einem Strafverfahren gegen Tichanowski. Medienberichten zufolge ist Schkljarows Frau US-Staatsbürgerin.

Moskau reagiert auf Festnahme russischer Bürger

Das russische Außenministerium teilte mit, dass eine Gruppe von in Weißrussland festgenommenen Russen auf dem Weg über Minsk nach Istanbul unterwegs gewesen sei. Sie hätten alle erforderlichen Dokumente, einschließlich Flugtickets, und die Logistik würde von einer weißrussischen Firma gewährt. Moskau behauptet, dass Minsk über alle notwendigen Dokumente verfüge, um die Wahrheit festzustellen.

