Mittelmeerstreit: Athen will Konflikt mit Ankara vor Gericht beilegen – Mitsotakis

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat während des Sicherheitsforums in Aspen (US-Bundesstaat Colorado) betont, dass Athen bereit sei, den Mittelmeerkonflikt mit der Türkei in Den Haag gerichtlich beizulegen. Ankara reagiert laut ihm nicht auf Appelle zur Zusammenarbeit.

„Ich war gegenüber den Türken und der internationalen Gemeinschaft immer sehr ehrlich: Wenn wir uns nicht einigen können, werden wir eben vor Gericht gehen, und zwar in Den Haag. [Wir werden] einwilligen, dass dies die einzige Differenz ist, die wir haben; die Parameter bestimmen; zustimmen, was wir vereinbart haben; zustimmen, was wir nicht vereinbart haben. Wir werden den Gerichtsbeschluss respektieren, weil wir das Völkerrecht respektieren. Und ich denke, das ist ein sehr fairer Ansatz, soweit wir es nicht können, falls wir es nicht können, unsere Unstimmigkeiten direkt beizulegen“, so Mitsotakis.

Er sagte auch, Athen betrachte das kontroverse Seegrenzabkommen zwischen der Türkei und Libyen als illegal, da es die Hoheit Griechenlands verletze und die ausschließliche Wirtschaftszone griechischer Inseln nicht anerkenne.

Der griechische Ministerpräsident unterstrich außerdem, er habe dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wiederholt gesagt, dass Athen bereit sei, bei der Regelung des Problems der Abgrenzung von Seezonen zusammenzuarbeiten, habe allerdings von ihm keine angemessene Antwort bekommen.

Gasstreit auf Zypern

Zypern ist in einen nur von der Türkei anerkannten Norden – die sogenannte Türkische Republik Nordzypern – und in einen griechischen Süden geteilt. Die gesamte Insel ist als Republik Zypern international anerkannt und seit 2004 EU-Mitglied.

Die Türkei und die Republik Zypern streiten sich um Öl- und Gasvorkommen auf dem Festlandsockel der Insel. Aus EU-Sicht unternimmt die Türkei unbefugte Gaserkundungen und -bohrungen vor Zypern.

