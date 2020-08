Deutschland, Frankreich und Polen rufen Weißrussland zu fairen Wahlen auf

Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens haben eine gemeinsame Erklärung zu den Präsidentschaftswahlen in Weißrussland verfasst und appelliert, die kommende Abstimmung in der Republik in einem fairen Verfahren durchzuführen. Die Erklärung wurde auf der Webseite des Auswärtiges Amtes publik gemacht.