Millionen-Belohnung für Hinweise auf Einmischung von außen – USA locken Russen per SMS

Die USA wollen im Rahmen des Programms „Rewards for Justice“ (RFJ) bis zu zehn Millionen US-Dollar für Informationen über Personen zahlen, die sich in US-Wahlen einmischen. Russische Bürger melden, dass sie SMS erhalten, in denen sie zur Teilnahme an dem Programm aufgefordert wurden. Moskau hat das US-Vorgehen kommentiert.