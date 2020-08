Pentagon erläutert Truppenverlegung aus Deutschland näher an russische Grenzen

Der Abzug der US-Truppen aus Deutschland fügt sich US-Verteidigngsminister Mark Esper zufolge in die Abschreckungsstrategie gegenüber Russland ein.

„Wir verlegen mehr Truppen weiter in den Osten, näher an die russischen Grenzen, um Russland einzudämmen“, sagte Esper in einem Interview mit dem US-Sender Fox News. Die meisten der Verbündeten, mit denen er gesprochen habe, hielten dies für einen „guten Schritt“.

Der Pentagon-Chef hatte Ende Juli angekündigt, fast 12.000 Soldaten aus Deutschland abziehen zu wollen. Die meisten von ihnen (6400) sollen heimkehren und die Restlichen in andere Nato-Länder, darunter nach Italien und Belgien, umstationiert werden. Geplant sei außerdem, den Stab der US-Kräfte für Europa aus Deutschland in die belgische Stadt Mons zu verlagern, wo der Stab des Obersten Befehlshabers der vereinten Nato-Kräfte in Europa ansässig ist.

Kürzlich sagte Esper, die USA würden zusätzlich 1000 Soldaten nach Polen entsenden. Sie sollen sich den dort bereits auf Rotationsbasis stationierten 4500 US-Soldaten anschließen.

Der US-Kongress finanziert seit fünf Jahren eine Initiative zur militärischen Eindämmung Russlands. Die Initiative sieht eine Verstärkung der Präsenz des US-Militärs in Osteuropa vor.

ls/sb