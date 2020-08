SPD-Co-Chef Walter-Borjans: Bündnis mit Linken denkbar

Die Sozialdemokraten wollten „die führende Kraft in einem Regierungsbündnis werden, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellt“, betonte Walter-Borjans. Die große Koalition mit der Union sei dafür keine Grundlage. Das sähen Vizekanzler Olaf Scholz, Fraktionschef Rolf Mützenich und die Co-Parteivorsitzende Saskia Esken "gleichermaßen so".

Die Linke hatte bereits erklärt, nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr eine Regierungsbeteiligung anzustreben. Wie Parteichefin Katja Kipping der „Funke Mediengruppe“ sagte, sei man bereit, in eine Bundesregierung zu gehen, um die erforderlichen sozialökologischen Veränderungen umzusetzen.

Allerdings hätte ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken momentan keine politische Mehrheit. Zudem liegt die SPD hinter den Grünen.

ls/mt/rtr