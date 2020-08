Präsidentenwahl in Weißrussland: Lukaschenkos Rivalin Tichanowskaja erklärt den Sieg für sich

Die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja hat den Sieg bei den Präsidentschaftswahlen in Weißrussland für sich erklärt.

Die Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tikhanovskaja hat erklärt, sie habe mit der harten Reaktion der weißrussischen Behörden auf die Proteste nicht gerechnet, die nach dem Ende der Abstimmung bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag stattfanden.

„Ich war mir sicher, dass die Behörden diesen Schritt nicht unternehmen würden”, sagte Tichanovskaka am Montag auf einer Pressekonferenz in Minsk.

Ihr zufolge war das, was am vergangenen Tag im Land passiert ist, inakzeptabel. Die Tatsache, dass Leute am Sonntag im Grunde genommen ohne Verbindung blieben, bezeichnete sie als verbrecherisch.

„Wir haben die Behörden zuvor gebeten, nicht auf Gewalt zurückzugreifen, sind aber nicht gehört worden”, fuhr Tichanovskaja fort.

Sie glaubt, dass die Behörden „vom Volk geschieden seien” und versuchten, ihre Positioneb mit Gewalt zu behaupten. Tiсhanowskaja fügte hinzu, dass gegen die Demonstranten „unverhältnismäßige Maßnahmen” ergriffen wurden.

„Wir sind für friedliche Veränderungen. Die Behörden müssen jetzt darüber nachdenken, wie diese Macht auf friedliche Weise übertragen werden kann. Im Moment ist ihr einziger Weg - Gewalt gegen Zivilisten. Wir werden alles tun, um dies zu verhindern”, so Tiсhanwvskaja.

Sie erklärte, dass sie die von der Zentralen Wahlkommission des Landes angekündigten vorläufigen Abstimmungsergebnisse bei den Präsidentenwahlen in Weißrussland nicht anerkenne.

„Natürlich erkennen wir diese Ergebnisse nicht an”, sagte Tichanowskaja.

Sie erklärte, dass ihr Team Informationen über die Daten der Stimmenzählung für einzelne Wahllokale habe, bei denen ein „Übergewicht in ihre Richtung” von mehr als zehn Mal registriert wurde.

„Es kann nicht sein, dass es im Rest der Wahllokale anders ist. Wir sammeln Informationen über die Protokolle (Auszählung der Stimmen in den Wahllokalen - Anm. d. Red.). Wir werden unser Bestes tun, um diese Ergebnisse zu bestreiten”, sagte sie.

Ihre Kollegin Maria Kolesnikova sagte wiederum, dass die offiziellen Abstimmungsergebnisse bei den Präsidentschaftswahlen erst am 14. August vorliegen werden.

„Wir erhalten weiterhin die Protokolle der Wahlkommissionen, bei denen die Zahlen sehr unterschiedlich sind. Wir werden weiter zählen und die Diskrepanz mit den Ergebnissen feststellen, die die Zentrale Wahlkommission vorlegen wird. Informationen über die Wahllokale, in denen es ehrlich gewählt und gezählt wurde, erscheinen immer mehr. Die Zahlen konvergieren auch jetzt noch nicht”, betonte Kolesnikova.

Vorläufige Ergebnisse der Zenralen Wahlkommission

Weißrusslands amtierender Präsident Alexander Lukaschenko gewinnt nach vorläufigen Ergebnissen bei den Präsidentschaftswahlen 80,23 Prozent der Wählerstimmen, wie die Chefin der Zentralen Wahlkommission des Landes, Lidija Jermoschina, am Montag mitteilte. Die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja erhielt nach vorläufigen Angaben 9,9 Prozent der Stimmen.

Andrey Dmitriev bekam 1,04 Prozent der Wählerstimmen, Anna Kanopatskaja unterstützten 1,68 Prozent der Wähler und für Sergey Tscheretschenj entschieden sich 1,13 Prozent der Wahlberechtigten.

6,02 Prozent der Wähler stimmten gegen alle.

An der Abstimmung nahmen 5.790.000 Menschen teil. Damit belief sich die Wahlbeteiligung auf 84,23%.

Proteste und Gewalt nach Wahl in Weißrussland

Am Sonntagabend war es in mehreren Städten Weißrusslands zu nichtgenehmigten Protestaktionen gekommen. Im Stadtzentrum von Minsk errichteten die Demonstrierenden Barrikaden aus Mülleimern.

Die Zusammenstöße der Protestler mit den Ordnungskräften in Minsk dauerten fast vier Stunden. Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer und Lärmgranaten gegen die Protestierenden ein und zwang die Protestler gegen Mitternacht dazu, das Stadtzentrum zu verlassen. Bei den Protesten wurden mehrere Menschen verletzt, einige von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht.

ai/sna/ae