„Im Westen hat man in den letzten Jahren etwas Merkwürdiges erfunden: die sogenannte auf Regeln beruhende Ordnung“, sagte Wenediktow in einem Interview mit Sputnik.

„Aber niemandem ist bis jetzt klar, was das für Regeln sind. Das anerkannte Völkerrecht ist das sicherlich nicht, weil die USA und Großbritannien bei der Anzahl der Verstöße dagegen souverän in Führung liegen.“

Als Beispiel erinnerte er an die jüngste Beschlagnahme von 30 Tonnen venezolanischem Gold in Großbritannien. Ein britisches Gericht hatte im Juli die Herausgabe der in Großbritannien lagernden Goldreserven an die Regierung in Caracas verweigert.

„Es war übrigens nicht das erste Mal, dass die Briten so verfahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren nämlich die Goldreserven mehrerer Länder verschwunden, die vorübergehend nach London evakuiert worden waren“, fügte Wenediktow hinzu.

Nach dem Sturz von Saddam Hussein im Irak und dem Tod von Muammar al-Gaddafi in Libyen habe die irakischen bzw. die libyschen Konten ein ähnliches Schicksal ereilt, so der stellvertretende Sekretär des russischen Sicherheitsrats.

Ein weiteres Beispiel sei der Chagos-Archipel. „Auf der Insel Diego Garcia befindet sich ein US-Militärstützpunkt, von dem aus strategische Bomber den Nahen Osten bombardieren.“

Wenediktow erinnerte daran, dass das UN-Gericht 2019 entschieden habe, dass die britische Regierung die Inselgruppe bis November an Mauritius zurückzugeben habe. Doch London habe die Frist verstreichen lassen. „Die Briten missachteten diese Entscheidung und bezeichneten sie als ungültig, und die Amerikaner unterstützten sie dabei.“

