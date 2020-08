Präsidentenwahl in Weißrussland: Oppositionskandidatin ficht Wahlergebnis an

Die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja hat eine Beschwerde gegen die offiziellen Wahlergebnisse der Präsidentschaftswahl bei der weißrussischen Wahlbehörde eingelegt, wie die Zentrale Wahlkommission am Montag bekanntgab.

„Swetlana ist heute zur Zentralen Wahlkommission gekommen, die Klage ist eingereicht“, sagte ein Sprecher der Wahlbehörde.

Das Team von Swetlana Tichanowskaya kündigte am Montag an, nicht an Protesten teilnehmen zu wollen, um Provokationen zu vermeiden.

Zuvor hatte das Wahlteam von Lukaschenkos Herausforderin bekannt gegeben, Tichanowskaja wolle Klage gegen die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen vom 9. August einreichen.

Tichanowskaja will bis zu 80 Prozent der Wählerstimmen erhalten haben

Nach den aktualisierten Daten der Zentralen Wahlkommission Weißrusslands erhielt der amtierende langjährige Staatschef Alexander Lukaschenko 80,08 Prozent der Wählerstimmen, während seine erfolgreichste Herausforderin Tichanowskaja 10,09 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte.

Anna Kanopatskaja wurde von 1,68 Prozent der Wahlberechtigten unterstützt, 1,21 und 1,15 Prozent der Wähler entschieden sich für Andrej Dmitrijew beziehungsweise Sergej Tscheretschenj.

Mehr als 4,5 Prozent der Wähler stimmten gegen alle, die Wahlbeteiligung lag bei 84,17 Prozent.

Der Wahlstab von Tichanowskaja will die offiziellen Wahlergebnisse nicht anerkennen. Nach seiner Ansicht sollen die Daten aus den Wahllokalen in allen Regionen der Republik nachweisen, dass Tichanowskaja auf 70 bis 80 Prozent gekommen sei.

Proteste und Gewalt nach Präsidentenwahl in Weißrussland

Die Präsidentschaftswahl in Weißrussland hatte am 9. August stattgefunden.

Am Sonntagabend war es nach Angaben des Innenministeriums in 33 weißrussischen Orten und mehreren Städten Weißrusslands zu Kundgebungen gekommen. Die Polizei in der Hauptstadt Minsk setzte Tränengas, Wasserwerfer und Lärmgranaten gegen die Protestierenden ein und zwang die Demonstrierenden gegen Mitternacht dazu, das Stadtzentrum zu verlassen.

Während der Zusammenstöße bei den nicht genehmigten Protestaktionen wurden demnach 39 Ordnungskräfte und mehr als 50 Zivilisten verletzt.

Insgesamt seien landesweit wegen der Teilnahme an nicht genehmigten Protestaktionen rund 3000 Menschen festgenommen worden, 1000 davon in der Hauptstadt Minsk. Strafverfahren wegen Massenunruhen und Gewaltanwendung gegen Vollzugsbeamte wurden eingeleitet. Den Verdächtigen drohen acht bis 15 Jahre Gefängnis.

Dabei dementierte das weißrussische Innenministerium die Informationen über ein Todesopfer bei den Protesten. Zuvor hatte das Menschenrechtszentrum „Wjasna“ (dt.: „Frühling“) berichtet, dass bei einer Protestaktion in Minsk ein junger Mann angeblich von einem Polizeifahrzeug angefahren worden und seinen Verletzungen erlegen sei. Laut dem Ministerium gab es jedoch keine Toten.

Der amtierende Staatspräsident Lukaschenko behauptete, die Protestdemos würden vom Ausland aus kontrolliert.

