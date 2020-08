Su-27 fängt zwei US-Aufklärer über Schwarzem Meer ab

Ein russischer Kampfjet vom Typ Su-27 hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau zwei US-Aufklärungsflugzeuge über dem Schwarzen Meer abgefangen.

Die russischen Luftraumkontrollsysteme hätten heute Ziele entdeckt, die sich der Staatsgrenze näherten, und die Experten hätten beschlossen, eine Su-27 der diensthabenden Kräfte des südlichen Militärbezirks einzusetzen, so das Verteidigungsamt.

Die Besatzung des russischen Kampfjets identifizierte die Ziele als strategisches Aufklärungsflugzeug RC-135 der US Air Force und als Poseidon-Patrouillenflugzeug P-8A der US-Marine. Nachdem sie ihren Kurs geändert hatten, kehrte die Su-27 zum Heimatflugplatz zurück.

Das Ministerium betonte, dass der Flug des russischen Flugzeugs streng nach den internationalen Regeln erfolgte. Die amerikanischen Aufklärungsflugzeuge hätten die Staatsgrenze nicht verletzt.

In diesem Sommer hatten russische Militärspezialisten bereits mehrmals ausländische Kampfflugzeuge unweit der russischen Staatsgrenze gesichtet. So hatte ein russischer Kampfjet vom Typ Su-27 am Freitag zwei amerikanische Flugzeuge über dem Schwarzen Meer abgefangen.

Der erste stellvertretende Leiter des Internationalen Ausschusses des russischen Föderationsrates, Wladimir Dschabarow, hatte wiederholt betont, dass russische Kampfflugzeuge immer bereit seien, das russische Territorium vor ausländischen Flugzeugen zu schützen. Moskau wies zudem darauf hin, dass solche Handlungen für zusätzliche Spannungen in den Beziehungen zwischen Russland und den USA sorgen. Die russischen Behörden hatten auch Washington dazu aufgerufen, auf die Flüge nahe der russischen Grenze zu verzichten. Die USA reagierten darauf ablehnend.

sm/gs