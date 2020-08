Nun offiziell: Libanons Premierminister Diab erklärt Rücktritt

Der libanesische Premierminister Hassan Diab hat nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut nun offiziell den Rücktritt seiner Regierung erklärt. Das teilte Diab am Montagabend in einer Fernsehansprache mit. Zuvor hatte der Gesundheitsminister des Landes diesen Schritt angekündigt.

In der libanesischen Hauptstadt Beirut hatten am vergangenen Wochenende gewaltsame Proteste gegen die Regierung stattgefunden. Die Demonstranten sehen die Regierung für die Explosion am vergangenen Dienstag mit mindestens 160 Toten und über 6000 Verletzten verantwortlich. Dem Roten Kreuz zufolge wurden bei der Kundgebung 250 Menschen verletzt, laut Sicherheitskräften wurde ein Polizist getötet.

Der Ärger der Protestierenden ist auch deswegen so groß, weil offenbar über Jahre große Mengen der Chemikalie Ammoniumnitrat ohne Sicherheitsvorkehrungen im Hafen lagerten. Dies soll die gewaltige Explosion verursacht haben. Die Ermittlungen laufen jedoch noch.