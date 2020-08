Proteste in Minsk dauern an: Polizei setzt Tränengas ein – weitere Festnahmen

Im Zentrum der weißrussischen Hauptstadt Minsk hat die Polizei am Montagabend Tränengas gegen Protestierende eingesetzt. Es kam zu weiteren Festnahmen.

Das weißrussische Innenministerium hat inzwischen versprochen, keine „Destabilisierung“ im Land zuzulassen.

Der seit 1994 regierende Lukaschenko ist bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag nach Angaben der Zentralen Wahlkommission in Minsk mit 80,08 Prozent der Stimmen für die sechste Amtszeit gewählt worden. Seine Herausforderin Swetlana Tichanowskaja kam auf zehn Prozent der Stimmen. Tichanowskaja erkennt die Niederlage nicht an.