Lawrow-Maas-Treffen in Moskau: Pressekonferenz zweier Minister

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hält am Dienstag, den 11. August, in der russischen Hauptstadt eine gemeinsame Pressekonferenz mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas ab.

Die Minister werden die Situation rund um das iranische Atomprogramm sowie die neuesten Entwicklungen in der Ukraine, in Syrien und in Libyen besprechen. Während seiner eintägigen Reise wird der deutsche Außenminister voraussichtlich auch St. Petersburg besuchen, um an Gedenkveranstaltungen teilzunehmen, die den Opfern und Überlebenden der nationalsozialistischen Blockade von Leningrad während des Zweiten Weltkriegs gewidmet sind.

iv/ae