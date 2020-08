Zahl von Cyberangriffen aus Deutschland steigt – Lawrow

Moskau ist über die Zusammenarbeit mit Berlin im Bereich der Cybersicherheit besorgt. Diese Auffassung vertrat am Dienstag der russische Außenminister Sergej Lawrow nach einem Gespräch mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas in Moskau.

„Wir haben gegenüber der deutschen Seite unsere Besorgnis über die Situation in unserem Zusammenwirken im Bereich der Cybersicherheit zum Ausdruck gebracht“, informierte Lawrow bei der anschließenden Pressekonferenz.

„Wir betonten, dass in diesem und im vergangenen Jahr eine beträchtliche Anzahl von Cyberangriffen gegen Einrichtungen und Organisationen in Russland registriert worden sind, die vom deutschen Segment des Internets ausgingen“, so der russische Minister.

Sein deutscher Amtskollege, Heiko Maas, unterstrich, die beiden Länder seien an einer Klärung der Situation im Cybersicherheitsbereich interessiert und würden über berufliche Kanäle Informationen austauschen. Das Thema der Zusammenarbeit im Cyberbereich sei bei dem heutigen Treffen in Moskau behandelt worden, fuhr Maas fort. Russland und Deutschland hätten hier zwar verschiedene Einschätzungen, auch gegenseitige Vorwürfe gäbe es. Jedoch seien die beiden Seiten an ihrer Klärung interessiert, sollten diese begründet sein.

Ende Mai hatte das Auswärtige Amt den russischen Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, einbestellt und darüber informiert, dass die deutsche Generalstaatsanwaltschaft eine Fahndung nach dem russischen Staatsbürger Dmitri Badin wegen des Verdachts der Beteiligung an einem Hackerangriff auf den deutschen Bundestag im April und Mai 2015 herausgegeben habe.

Berlin plane, wegen dieses Falles Cybersanktionen gegen Russland zu verhängen, hieß es. Die EU- Cybersanktionen gegen Russland waren im Mai 2019 in Kraft getreten, wurden bislang jedoch nicht angewandt. Im Rahmen der Einschränkungsmaßnahmen könnten unter anderem etwaiges Vermögen in der EU gesperrt und Einreiseverbote verhängt werden. Die Einführung von Sanktionen erfordert die einstimmige Zustimmung aller Mitgliedsstaaten.

Das russische Außenministerium wies die Vorwürfe entschieden zurück und teilte mit, Berlin habe keine Beweise für die Beteiligung Russlands an dem Hackerangriff vorgelegt. Der Chef der Abteilung für internationale Informationssicherheit des russischen Außenministeriums, Andrej Krutskich, äußerte in dieser Hinsicht, dass Moskau vorschlage, Konsultationen zur Cybersicherheit mit Berlin abzuhalten. Dies würde zur Regelung mehrerer Ansprüche beitragen.

