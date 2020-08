Spanische Grippe beendete Zweiten Weltkrieg? Trump verwirrt mit Aussage

Bei einer Pressekonferenz am Montag sagte er: „Im Jahr 1917, so heißt es, war die große Pandemie sicherlich eine schreckliche Sache, bei der sie zwischen 50 und 100 Millionen Menschen verloren haben – sie beendete wahrscheinlich den Zweiten Weltkrieg, alle Soldaten waren krank.“

Hätten die US-Soldaten damals, wie heute Trump, gewusst, dass die Spanische Grippe den 2. Weltkrieg beenden würde, hätten sie sie sich die Befreiung von Nazi-Deutschland sparen können. #derBringtAllesDurcheinander pic.twitter.com/OIGLUTLpAW — Karim El-Gawhary (@Gawhary) August 11, 2020

Trump hat sich vermutlich versprochen, aber die Aussage ist nicht nur deshalb falsch, weil er sich auf den Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 zu beziehen schien, sondern auch, weil die Spanische Grippe erst im Jahr 1918 ausbrach, wie viele User in den Sozialen Netzwerken anmerkten. Erst gegen Ende des Krieges brach also die Pandemie aus, nicht 1917. Was aber stimmt, ist die Tatsache, dass tatsächlich viele Soldaten von der Seuche befallen waren und ums Leben kamen.

sm/gs