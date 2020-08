Corona-Krise zeigte Schwachstellen im Zusammenwirken der WHO-Mitgliedstaaten auf – Lawrow

„Zweifellos hat die Corona-Krise auch eine Reihe von Schwachstellen offenbart, dabei nicht nur und nicht so sehr bei der Arbeit des WHO-Sekretariats, sondern bei der Interaktion der Mitgliederstaaten der Organisation, bei ihrer Erfüllung der Organisationsempfehlungen. Schauen Sie mal, wie unterschiedlich verschiedene nationale Gesundheitssysteme bei den gleichen WHO-Empfehlungen und übereingestimmten Gesundheitsvorschriften mit dem Coronavirus umgegangen sind“, so Lawrow.

Russlands Außenminister verwies darauf, dass der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, gemäß dem Beschluss der Weltgesundheitsversammlung derzeit einen unabhängigen Bewertungsprozess in Gang gesetzt hat, in dessen Rahmen die Interaktion der Mitgliederstaaten mit der koordinierten Rolle der WHO bei der Bekämpfung der Pandemie analysiert werden soll.

„Als Folge dieses Prozesses muss natürlich entschieden werden, wie man die multilaterale Zusammenarbeit im Bereich des globalen Gesundheitswesens effektiver gestalten kann, auch im Bereich der Prävention und Reaktion auf Notfälle medizinischen Charakters“, fuhr Lawrow fort.

WHO-Ausstieg der USA

Die USA hatten Anfang Juli den von Präsident Donald Trump angekündigten Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation vollzogen. Eine Erklärung sei dem UN-Generalsekretär António Guterres zugestellt worden, sagte damals ein hoher Regierungsbeamter. Der Kongress wurde auch über den Austritt informiert, twitterte der führende Demokrat im Auswärtigen Ausschuss des Senats, Bob Menendez. Der Austritt wird in einem Jahr wirksam, im Juli 2021.

Die Ende Mai angekündigte Entscheidung, die Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation mitten in der Corona-Pandemie auf Eis zu legen, hat international für viel Kritik gesorgt.

Trump machte der WHO schwere Vorwürfe im Umgang mit der Pandemie: Er beschuldigte die UN-Sonderorganisation, zu spät über die Gefahr des Coronavirus informiert zu haben und unter der Kontrolle der chinesischen Regierung zu stehen.

Trump hatte die Beiträge an die WHO bereits im April eingefroren. Die Vereinigten Staaten waren bislang der wichtigste Geldgeber. In diesem Jahr sollten die Beiträge eigentlich knapp 116 Millionen Dollar betragen.

Corona-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Laut den WHO-Angaben wurden bislang weltweit mehr als 19,9 Corona-Fälle und über 732.000 Todesopfer registriert.

