Nach Explosion im Hafen von Beirut: Maas reist in den Libanon

Eine Woche nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut reist Deutschlands Außenminister Heiko Maas am Mittwoch in den Libanon. Das gab das Auswärtige Amt bekannt.

„In Beirut wird sich Außenminister Maas ein eigenes Bild von der Lage vor Ort und den Folgen der Katastrophe machen und den Opfern und ihren Angehörigen die Solidarität und Unterstützung Deutschlands übermitteln“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

Demnach soll Maas am Hafen von Beirut Vertreter des libanesischen Zivil- und Katastrophenschutzes treffen. Mit ihnen sowie Vertretern des Libanesischen Roten Kreuzes wird Deutschlands Außenminister darüber sprechen, wie die von Deutschland, anderen Staaten sowie internationalen Organisationen „zugesagten Gelder am besten für die Versorgung der betroffenen Menschen in Beirut eingesetzt werden können“.

Deutschland hat laut dem Schreiben des Auswärtigen Amtes insgesamt 21,8 Millionen Euro Nothilfe zugesagt.

„Wir wollen unsere Hilfe mit den Vereinten Nationen und über erfahrene Hilfsorganisationen schnell nach Beirut direkt zu den Menschen bringen“, sagte Maas vor dem Abflug.

Der TV-Sender LBC hatte am Dienstag berichtet, dass die Zahl der Toten nach der gewaltigen Explosion vom vergangenen Dienstag im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut auf 171 gestiegen sei. 30 bis 40 Menschen gelten demnach als vermisst.

Gewaltige Explosion im Hafen von Beirut

Am 4. August hatte eine gewaltige Explosion den Hafen von Beirut erschüttert. Die Detonation beschädigte Hunderte Gebäude und Autos. In vielen Teilen der libanesischen Hauptstadt wurden durch die Druckwelle Fenster eingedrückt. Einige Bauten wurden völlig zerstört.

Laut Behördenangaben detonierten 2750 Tonnen Ammoniumnitrat. Der hochexplosive Stoff war 2014 vom Zoll beschlagnahmt und im Hafen gelagert worden. Beirut wurde zum Notstandsgebiet erklärt. In der Stadt wurde für zwei Wochen der Notstand ausgerufen.

Viele Libanesen machen die Regierung für die Explosion im Beiruter Hafen verantwortlich. Am Wochenende schlugen Demonstrationen gegen die politische Elite im Zentrum der Stadt in Chaos und Gewalt um.

Am Montag erklärte der libanesische Ministerpräsident Hassan Diab nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut offiziell den Rücktritt seiner Regierung.

ak/ae