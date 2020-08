Von zwei in Weißrussland festgehaltenen russischen Journalisten seit vier Tagen nichts bekannt

Die Polizei in Weißrussland hat im Laufe der Proteste Tausende Journalisten mehrerer Medien festgenommen, unter ihnen auch zwei freie Journalisten der Videoagentur Ruptly, Sergej Kamenetski und Alexander Kowalew. Seit vier Tagen fehlt jede Spur von den beiden.

Früh am Sonntag, dem 9. August, drehten Kamenetski und Kowalew ein Video, das die Eröffnung von Wahllokalen in Minsk im Bezirk Pervomajski in der Straße Kuzma Tschorni zeigte. Die letzte Nachricht, die sie um 08:46 Uhr (Ortszeit) sandten, lautete wie folgt: „Festgenommen“.

Menschenrechtler und der Journalistenverband haben spät am 11. August mitgeteilt, Kamenetski und Kowalew würden nicht auf ihrer Liste stehen. Die Pressesprecherin des weißrussischen Innenministeriums, Olga Tschemodanowa, hat versprochen, die beiden Journalisten zu finden, obwohl sie gestern auch nicht auf ihrer Liste der Inhaftierten standen.

Früher war bekannt geworden, dass die am 9. August festgenommene freie Journalistin der Videoagentur Ruptly gestern entlassen wurde.

Mehrere russische Journalisten in Weißrussland festgenommen

Zuvor wurde mitgeteilt, dass mehrere russische Journalisten, die Bericht über die Unruhen in Weißrussland erstattet hatten, festgehalten worden seien. Es handelt sich um die Mitarbeiter Anton Starkow und Dmitri Lassenko von der Zeitung „Daily Storm“, den Journalisten des Portals „Meduza“ Maxim Solopow, den Korrespondenten des Fernsehsenders RT Konstantin Pridybailo, den Journalisten von Sputnik Belarus Jewgeni Olejnik, Korrespondenten des TV-Senders „Doshd“, drei freie Mitarbeiter von der Videoagentur „Ruptly“ , sowie den Journalisten Semjon Pegow.

Pridybailo, Olejnik, Pegow, Starkow und Lassenko seien am Montag auf freien Fuß gesetzt worden. Während ihrer Festnahme sollen die Journalisten körperlich angegriffen worden sein.

Die Journalisten des Senders „Doshd“ seien ebenfalls freigelassen worden. Gegen sie sei aber ein Einreiseverbot nach Weißrussland für fünf Jahre verhängt worden.

Der Journalist des Portals „Meduza“ Maxim Solopow sei gestern in Begleitung von Mitarbeitern der russischen Botschaft in Minsk nach Russland zurückgekommen.

Die Chefredakteurin von RT und „Rossiya Segodnya“, Margarita Simonjan, hat sich an die weißrussischen Behörden und den Präsidenten Alexander Lukaschenko mit dem Aufruf gewandt, die Vertreter von Massenmedien freizulassen. Weißrussland hat ihr zufolge kein Recht, Journalisten, die ihre Arbeit machen, festzuhalten - zumal „mit dieser Härte“.

Proteste in Weißrussland

Der seit 1994 regierende Alexander Lukaschenko ist bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag nach vorläufigen Angaben der Zentralen Wahlkommission in Minsk mit 80,08 Prozent der Stimmen für seine sechste Amtszeit gewählt worden. Seine nächste Herausforderin, Swetlana Tichanowskaja, kam auf 10,09 Prozent der Stimmen. Tichanowskaja erkennt ihre Niederlage nicht an: Nach Informationen ihres Wahlteams gewann sie die Wahl mit 70 bis 80 Prozent der Stimmen.

Schon am Sonntagabend gingen landesweit Tausende Menschen auf die Straße. Die Demonstrationen waren nicht von Behörden genehmigt. In der Hauptstadt Minsk errichteten Demonstranten Barrikaden aus Mülltonnen. Die Miliz, wie die Polizei in Weißrussland heißt, trieb die Protestierenden mit Tränengas, Wasserwerfern und Blendgranaten auseinander. Nach Angaben des Innenministeriums in Minsk wurden 90 Menschen verletzt, es gab rund 3000 Festnahmen.

Proteste fanden auch am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag statt. Bei Zusammenstößen vor dem Puschkin-Platz in Minsk kam ein Mann ums Leben.

sm/sna/gs