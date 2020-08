Ganz in Weiß: Frauen in Minsk demonstrieren gegen Polizeigewalt

Die Demo begann am Mittwochmorgen im Zentrum von Minsk. Die Frauen, meist in weißer Kleidung, stellten sich am Markteingang auf und forderten die Freilassung der inhaftierten Demonstranten. Viele der Frauen hielten Blumen und weiße Karten in Form von Herzen. Die weiße Farbe symbolisiert für oppositionelle Bürger von Weißrussland den Wunsch, die Regierung zu wechseln.

Die Teilnehmerinnen der Aktion erreichten die U-Bahn-Station „Park Tscheluskintsew“, überquerten dann organisiert die Straße und bewegten sich den Unabhängigkeitsboulevard entlang in die entgegengesetzte Richtung. Bewohner von nahegelegenen Häusern gingen auf ihre Balkone und unterstützen sie mit Jubel und den Worten „Gut gemacht, Mädchen!“.

Die Teilnehmerinnen skandierten ihrerseits: „Wir glauben, wir können, wir werden gewinnen!“

Autofahrer, die den Unabhängigkeitsboulevard entlangfahren, unterstützen sie mit Hupen. Mehrere Vertreter der Miliz, wie die Polizei in Weißrussland heißt, gehen auch im Frauenkonvoi mit – sie beobachten, was passiert, ergreifen aber keine Maßnahmen.

In der Nähe des zentralen Kaufhauses am Jakub-Kolas-Platz legten die Frauen Blumen auf den Bürgersteig, woraufhin sie allmählich auseinandergingen. Wie eine der Teilnehmerinnen der Aktion gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti erklärte, beendeten sie die Aktion, um von den Strafverfolgern nicht festgenommen zu werden, da die Gefangenentransporter ihr zufolge „bereits in den Höfen sind“.

Proteste in Weißrussland

Der seit 26 Jahren regierende Alexander Lukaschenko ist bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag mit mehr als 80 Prozent der Stimmen für seine sechste Amtszeit gewählt worden. Seine wichtigste Herausforderin, Swetlana Tichanowskaja, kam auf rund zehn Prozent der Stimmen. Tichanowskaja erkannte ihre Niederlage nicht an: Nach Informationen ihres Wahlteams gewann sie die Wahl mit 70 bis 80 Prozent der Stimmen.

Schon am Sonntagabend gingen landesweit Tausende Menschen auf die Straße. Die von Behörden nicht genehmigten Demonstrationen dauerten bis Dienstag an. Mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben, mehr als 200 weitere sind mit Verletzungen im Krankenhaus. In der weißrussischen Hauptstadt errichteten Demonstranten Barrikaden aus Mülltonnen. Die Miliz trieb die Protestierenden mit Tränengas, Wasserwerfern und Blendgranaten auseinander. Nach Angaben des Innenministeriums in Minsk gab es am Sonntag und Montag etwa 5000 Festnahmen.

sm/gs