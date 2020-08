Berichte über angebliche Kopfgelder Moskaus für Taliban: Pompeo droht Russland mit „enormem Preis“

„Wenn die Russen Geld bieten, um Amerikaner zu töten, oder übrigens auch andere Menschen aus westlichen Ländern, wird ein enormer Preis zu zahlen sein. Das habe ich mit Außenminister Lawrow geteilt“, äußerte Pompeo in einem Interview, das von dem US-Außenministerium veröffentlicht wurde.

„Ich weiß, dass unsere Militärs auch mit ihren hochrangigen Anführern gesprochen haben. Wir werden das nicht dulden, wir werden es nicht tolerieren“, fuhr er fort.

Ende Juni hatte die Zeitung „The New York Times“ einen Artikel veröffentlicht, in dem unter Berufung auf namentlich nicht genannte Beamte von US-Geheimdiensten behauptet wurde, der russische Militärgeheimdienst habe Kämpfern, die mit der radikalen Bewegung Taliban in Verbindung stehen würden, Belohnungen für Angriffe auf US-Soldaten in Afghanistan angeboten. Die Zeitung führte jedoch keine Beweise für die Behauptung an.

Das russische Außenministerium bezeichnete den Artikel als Fälschung. Laut Außenminister Sergej Lawrow sind diese Anschuldigungen mit dem innenpolitischen Kampf vor den Wahlen in den Vereinigten Staaten zurückzuführen.

Der US-amerikanische Präsident, Donald Trump, teilte diesbezüglich mit, US-Geheimdienstler hätten diese Informationen als nicht vertrauenswürdig erachtet und sie ihm deshalb nicht zur Verfügung gestellt. Den Beitrag der NYZ bezeichnete er als „einen weiteren Schwindel, der mit Russland verbunden ist“.

In einem Interview mit RIA Novosti beschrieb der Taliban-Sprecher Souheil Shaheen Berichte über einen „Deal“ mit Russland als „fehlerhafte und unbegründete Informationen“, die die Behörden in Kabul verbreitet hätten, um den Friedensprozess in Afghanistan zu sabotieren.

