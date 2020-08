Proteste in Weißrussland – So verlief der vierte Tag in Folge

Den vierten Tag in Folge haben weitere Protestaktionen gegen die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in Weißrussland stattgefunden. Mittlerweile fordern bereits alle vier Oppositionskandidaten die Annullierung der Wahlergebnisse.

Drei Präsidentschaftskandidaten – Anna Kanopazkaja, Andrej Dmitrijew und Sergej Tschetschenj – haben am Mittwoch bei der Zentralen Wahlkommission Beschwerde mit der Bitte eingereicht, die Wahl nicht anzuerkennen.

Auch das Wahlteam von Swetlana Tichanowskaja, die den zweiten Platz bei der Präsidentschaftswahl belegt hatte, akzeptiert die Wahlergebnisse nicht. Damit fordern alle vier Oppositionskandidaten die Annullierung der Wahlergebnisse.

„Kette der Solidarität“

Am Mittwochmorgen versammelten sich mehrere Dutzend Menschen entlang des Unabhängigkeitsboulevards im Osten von Minsk und bildeten eine „Solidaritätskette“.

Viele Teilnehmer trugen weiße Kleidung und hielten Blumen. Darunter gab es viele Frauen. Die Menschen wollten auf diese Weise ihre Solidarität mit jenen zum Ausdruck bringen, die von Zusammenstößen mit der Polizei betroffen waren.

Später schlossen sich auch Bewohner anderer Städte der Aktion an.

Neue Taktik

Die Protestteilnehmer griffen zu einer neuen Taktik: Sie versuchten, den Straßenverkehr zu blockieren, damit die Sicherheitskräfte nicht zu den Protestorten vordringen konnten. Die Idee ging allerdings nicht auf.

Für kurze Zeit konnten die Protestierenden den Unabhängigkeitsboulevard in Minsk neben dem Kaufhaus TSUM blockieren. Die Autofahrer waren keineswegs empört, sondern bekundeten, im Gegenteil, nur ihre Unterstützung. Nach Aufforderungen, die Straße frei zu machen, gaben die Aktionsteilnehmer zuerst die Hälfte der Fahrbahn frei und verließen diese später zur Gänze.

Mediziner gegen Gewalt

Auch Mediziner organisierten eine nicht genehmigte Aktion und kamen nahe der Belorussischen Staatlichen medizinischen Universität zusammen. Sie hielten Plakate, auf denen „Ärzte gegen Gewalt“, „Stoppt Gewalt“ standen, hoch sowie rote und weiße Blumen.

Der weißrussische Gesundheitsminister, Wladimir Karanik, wollte mit den Protestierenden in Kontakt treten, was allerdings nicht möglich war. Etwa eine Stunde nach der Aktion trafen mehrere Gefangenentransportfahrzeuge und Polizeimikrobusse vor Ort ein. Die Sicherheitskräfte beobachteten die Situation von den Autos aus und mischten sich nicht ein.

Karanik geht davon aus, dass die Aktion organisiert wurde. Aus seiner Sicht nutzt man die Mediziner aus, um die Polizei zu einem Gewalteinsatz zu provozieren.

Verkehrspolizeimitarbeiter angefahren

Am vierten Protesttag wurden zwei Beamte der Verkehrspolizei von Autos erfasst. Einer wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht keine. Bei der Festnahme des Lenkers, der den Polizisten in Minsk angefahren hatte, eröffneten die Sicherheitskräfte das Feuer.

Der zweite Vorfall ereignete sich in Baranawitschy. Bei der Festnahme des Angreifers gab es ebenfalls einen Waffeneinsatz. Der Täter konnte fliehen.

Festnahmen von Journalisten

In Weißrussland werden weiterhin Journalisten festgenommen. Am Mittwoch wurden unter anderem zwei Journalisten, die für die ukrainischen Medien tätig sind und zwei des polnischen TV-Senders „Belsat“ festgenommen, aber am gleichen Tag wieder freigelassen. Darüber hinaus wurde ein italienischer freier Journalist festgenommen und danach ebenfalls freigelassen.

Der weißrussische Innenminister, Juri Karajew, äußerte dazu, dass er die Situation der Journalisten verfolge, die über die Proteste Bericht erstatten. Laut seinen Worten werden die meisten Journalisten ohne Protokollaufnahme freigelassen.

Zuvor war gemeldet worden, dass folgende russische Journalisten in Weißrussland festgenommen worden sind: Der Fotokorrespondent Ilja Pitalew von der Nachrichtenagentur „Rossiya Segodnya“, der Journalist von Znak.com Nikita Telischenko, die Mitarbeiter von „Daily Storm“ Anton Starkow und Dmitri Lassenko, der Journalist von „Meduza“ Maxim Solopow, RT-Reporter Konstantin Pridybajlo, die Journalisten von Sputnik Belarus Jewgeni Olejnik und Inna Gritschtschuk, Reporter des TV-Senders „Doschd“, drei freie Mitarbeiter von RT, die mit der Videoagentur Ruptly zusammenarbeiten, sowie der Journalist Semjon Pegow und sein Kameramann Wladisslaw Sisdok.

„Globales Netz“ zurück

Seit Mittwoch gibt es im Land wieder eine Internetverbindung: Am 9. August waren die ersten Störungen gemeldet worden. Laut den Behörden kam es wegen zahlreicher Cyber-Attacken auf die Infrastruktur weißrussischer Mobilbetreiber und Webseiten der staatlichen Organisationen zu Interneteinschränkungen.

Aktion von weißrussischen Ex-Beamten für Spezialeinheiten

Mehrere Menschen, die nach ihren Worten zuvor in den Spezialeinheiten Weißrusslands gedient hatten, veröffentlichten Videos, in denen Ex-Beamte ihre Uniform wegwerfen. Einer sagte, er könne nicht stolz darauf sein, wo er seinen Dienst geleistet habe.

Ein weiterer äußerte, in Weißrussland gebe es keine Brüderschaft der Spezialeinheiten mehr.

Proteste in Weißrussland

Der seit 1994 regierende Lukaschenko ist bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag nach vorläufigen Angaben der Zentralen Wahlkommission in Minsk mit 80,08 Prozent der Stimmen für die sechste Amtszeit gewählt worden. Seine nächste Herausforderin Swetlana Tichanowskaja kam auf 10,09 Prozent der Stimmen. Tichanowskaja erkennt die Niederlage nicht an: Nach Informationen ihres Wahlteams gewann sie die Wahl mit 70 bis 80 Prozent der Stimmen.

Schon am Sonntagabend gingen landesweit Tausende Menschen auf die Straße. Die Demonstrationen waren nicht von den Behörden genehmigt. In der Hauptstadt Minsk errichteten Demonstranten Barrikaden aus Mülltonnen. Die Miliz, wie die Polizei in Weißrussland heißt, trieb die Protestierenden mit Tränengas, Wasserwerfern und Blendgranaten auseinander.

ak/sna/ae