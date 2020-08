Irak gibt Details zu Angriff auf US-Konvoi bekannt

„Ein Sprengsatz explodierte, als ein logistischer Konvoi eines Unternehmens, das mit der Koalition zusammenarbeitet, Ausrüstung für die US-Armee transportierte“, zitiert der Fernsehsender Al-Arabiya den Polizeichef. Die Fahrzeuge waren von Bagdad in Richtung der Hafenstadt Basra unterwegs.

Wie der irakische Sender Al-Sumaria unter Berufung auf das Innenministerium des Landes berichtete, ist neben einer von den USA angeführten Kolonne der internationalen Koalition am Dienstag in der Nähe der Stadt Batha im Südirak ein Sprengsatz explodiert. Laut Sky News Arabia wurde der logistische Unterstützungskonvoi der Koalition angegriffen.

Am Dienstag haben arabische Medien berichtet, dass eine bewaffnete Gruppe eine Bombe neben einem Konvoi mit amerikanischer Ausrüstung an der irakisch-kuwaitischen Grenze gezündet und in die Luft gesprengt hatte. Die irakische„Ashab al-Kahf“ soll sich arabischen Medien zufolge zu der Explosion „ gegen amerikanische Besatzer “ bekannt haben. Die Gruppierung verkündete, sie habe US-Technik vernichtet und die Kontrollstelle stark beschädigt . Das Kommando der gemeinsamen Operationen imhat jedoch eine Explosion in der Nähe des Kontrollpunktes an der Grenze zwischen dem Irak und Kuwait bestritten.

