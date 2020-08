Gasstreit im Mittelmeer: Macron steht Athen bei

Trotz aller Proteste sucht das türkische Forschungsschiff „Oruc Reis“ vor griechischen Inseln in der Ostägäis weiter nach Erdgas. In der Nacht bewegte es sich laut Ortungsdienst „MarineTraffic“ erneut in Richtung eines Seegebiets, das Athen als eigene ausschließliche Wirtschaftszone erachtet. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron meldete sich.