EU soll Weißrussland mit Sanktionen drohen – Deutsche Politiker

„Die EU muss Sanktionen für den Fall androhen, dass das Regime nicht reagiert”, sagte CDU/CSU-Fraktionsvize Johann Wadephul am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.

„Wir müssen sofortigen Stopp der Repressalien und eine unabhängige Überprüfung der Wahl durch OSZE verlangen”, so Wadephul.

Die EU müsse nun „schnell und effektiv” handeln und dürfe sich nicht in Abstimmungsprozessen verlieren.

„Nicht nur die Menschen in Belarus beobachten genau, ob wir Worten auch Taten folgen lassen”, zitiert Reiters den CDU-Politiker.

Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour unterstrich, wenn Anreize nicht helfen würden, müsse die EU nun über andere Schritte diskutieren.

„Die Aufhebung der Sanktionen wurde von Lukaschenko nicht goutiert”, sagte er ebenfalls zu Reuters.

Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte in den vergangenen Tagen darauf verwiesen, dass die EU Sanktionen gegen Weißrussland aufgehoben hatte, weil sich das Land in die richtige Richtung entwickelt habe. Nouripour forderte, dies müsse nun überprüft werden.

„Alle, die in Belarus verhaftet wurden, weil sie friedlich und demokratisch auf die Straße gingen, müssen freigelassen werden. Wir müssen in der EU diskutieren, ob die Aufhebung der Sanktionen angesichts von Gewalt, Einschüchterung und Verhaftungen noch angemessen ist”, teilte Maas via Twitter am Montag mit.

Die Bundesregierung betrachtet die Maßnahmen der weißrussischen Behörden zur Unterdrückung der Proteste als „Repressionswelle” und verurteilt die Gewalt gegen friedliche Demonstranten scharf. „Das ist eine regelrechte Repressionswelle, die da rollt, mit tausenden Festnahmen nach Wahlen, die weder fair noch frei waren”, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin.

ai/rtr/dpa/sna