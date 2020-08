Panne mit Corona-Tests: Bayerns Gesundheitsministerin bot Rücktritt an – Söder hält an ihr fest

Nach der schweren Panne bei den Corona-Tests an bayerischen Autobahnen hat Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) zweimal ihren Rücktritt angeboten. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag in München. Er habe Huml aber trotzdem Vertrauen ausgesprochen.