„Beispielloser Druck von außen“: Moskau zur Lage in Weißrussland

„Wir stellen einen beispiellosen Druck fest, den einige ausländische Partner auf die belarussischen Behörden ausüben“, sagte Sacharowa bei einem Briefing am Donnerstag.

„Es gibt deutliche Versuche einer äußeren Einmischung in die Angelegenheiten eines souveränen Staates, die Gesellschaft zu spalten und die Situation zu destabilisieren“.

Massenproteste nach Präsidentenwahl in Weißrussland

Die Massenproteste begannen in Weißrussland am 9. August, nach den Präsidentschaftswahlen, die der amtierende Staatschef, Alexander Lukaschenko, gewann: Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission bekam er 80,08 Prozent der Wählerstimmen. Seit Sonntag dauern die nicht genehmigten Protestaktionen an, die von Sicherheitskräften unterdrückt werden. Die Ordnungskräfte setzen Tränengas, Wasserwerfer, Lärmgranaten und Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein. Nach Angaben des Innenministeriums kam bei den Unruhen ein Mann ums Leben, der versuchte, einen nicht identifizierten Sprengsatz in Richtung der Polizisten zu werfen: Der Sprengsatz detonierte in seinen Händen.

asch/sna/ae