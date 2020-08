Heiko Maas in Moskau: Im schwierigen Spagat zwischen Russland und den USA – Deutschland-Experte

„Im Vorfeld der Präsidentenwahl werden die USA die Lage bewusst zuspitzen“, sagte Kamkin im Sputnik-Interview. Deshalb bleibt für Deutschland nicht viel Handlungsspielraum übrig.“ Bei Kamkin weckte dies die Erinnerung an die Situation, in die ein anderes Energieprojekt geraten war, die Burgas-Alexandroupolis-Ölpipeline, die ein Gemeinschaftsprojekt des Konsortiums der russischen Staatsunternehmen Rosneft, Transneft und Gazprom Neft mit der bulgarischen und der griechischen Seite war. „Unter dem damaligen Ministerpräsidenten Boiko Borissow, der offensichtlich eine amerikanische Kreatur war, übernahm Bulgarien dabei die Rolle des Vermittlers der US-Politik, um das Projekt zu verhindern, und streute ihm geflissentlich Sand ins Getriebe, woran es auch scheiterte.“

„Damals hatten ebenfalls alle Seiten beträchtliche Summen investiert“, so der Deutschland-Experte, „aber die amerikanischen ,Initiativen‘ versetzten die Teilnehmer des Konsortiums in Panik. Der Ausstieg einiger europäischer Unternehmen aus Nord Stream 2 dürfte Berlin auf den Gedanken gebracht haben, Gasprom könnten auf einmal die Nerven durchgehen, und es könnte das Projekt einfrieren lassen. Dabei braucht Deutschland Nord Stream 2 dringend. Es bedeutet Gas für Heizwerke im Wohnsektor wie für Betriebe und Rohstoff für die chemische Industrie. Ein Großteil von Kunststoffen und Chemiefasern wird mit Naturgas hergestellt. Deshalb ist dies Projekt für die Schlüsselindustrie Deutschlands unentbehrlich.“

Kann Deutschland den US-Sanktionen doch die Stirn bieten?

„Beim politischen Willen schon“, so Kamkin, „obwohl die Amerikaner über ziemlich mächtige extraterritoriale Werkzeuge verfügen, denen sich Deutschland von allein kaum widersetzen kann. Auch, falls es in der WTO die USA wegen unlauteren Wettbewerbs verklagen will, kann das nur im Rahmen der EU geschehen, da Deutschland in der Organisation keine eigene Stimme hat. Die EU besitzt darin als kollektives Mitglied eine einzige Stimme, und alle Mitgliedsstaaten der Union müssen dann konsolidiert auftreten.“

Dabei sei keine Spur von Konsolidierung zu sehen, betont der Experte. „So bleibt Deutschland innerhalb der EU faktisch allein, weil Osteuropa ins amerikanische Horn tutet, obwohl es sich heiser geblasen und sich eine Mandelentzündung geholt hat. Die Lage ist schwierig. Aber die deutsche Geschäftswelt hört nicht auf, die Ministerien und Ämter zu bestürmen, indem sie auf die Notwendigkeit hinweist, die Beziehungen zu Russland aufrechtzuerhalten.“

Während aber Deutschland im Rohstoffbereich sich am Osten orientiere, merkt Kamkin an, seien die USA der wichtigste Außenmarkt für seine High-Tech-Fertigerzeugnisse. „Deshalb wird es Deutschland kaum wagen, mit den USA direkt in den Clinch zu gehen und gegen sie einen Handelskrieg zu entfachen, denn dies würde in milliardenschwere Verluste einmünden.“

Auch würde der russische Markt keineswegs die Verluste in Übersee aufwiegen, falls die Amerikaner scharfe Sanktionen nicht im Rahmen eines „Dieselgate“ gegen die Volkswagen AG, sondern konkrete sektorale Sanktionen verhängen, sagt der Deutschlandforscher. „Darum taktiert Berlin, das sich zwischen Hammer und Amboss sieht. Das Übrige, einschließlich des bekannten Tiergarten-Mordes und der ukrainischen Frage, bildet den Hintergrund, über den sich verhandeln lässt.“

Zweifellos wäre es aber für Russlands Ansehen wie für seine Annäherung an Europa äußerst wichtig, ist sich Kamkin sicher, die Zusammenarbeit mit Deutschland zu intensivieren, etwa bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie angesichts ihrer nahenden zweiten Welle. „Dies beinhaltet den Austausch von Erfahrungen und eventuell auch die Entwicklung gewisser gemeinsamer Protokolle, einschließlich der Entscheidung über die gegenseitige Grenzöffnung.“

Was die Ukraine angehe, sei dievon außerordentlicher Bedeutung, urteilt der Politologe. „Laut einigen Insiderinformationen erwägt der Präsident Selenski im Ernst die Möglichkeit eines Deals mit Moskau, bei dem die Ukraine die russische Hoheit über die Krim anerkennen soll. Im Austausch kann Russland nichts gegen die Wiedereingliederung des Donbass in die Ukraine haben, die selbstverständlich mit friedlichen Mitteln erreicht werden soll. Dabei könnte Deutschland ein aktiver Akteur bleiben, der den Friedensprozess fördert.“

Heiko Maas hat vor seiner Reise nach Moskau und St. Petersburg die Bedeutung der deutsch-russischen Beziehungen mit den Worten betont: „Das deutsch-russische Verhältnis ist zu wichtig, um es sich selbst zu überlassen“. Einerseits dürfte dies eine Floskel gewesen sein, so Kamkin. „Andererseits aber sehen wir seit zwei oder drei Jahren, dass die Tagesordnung der russisch-europäischen und der bilateralen Beziehungen einzelner EU-Mitgliedsstaaten zu Russland, über die Brüsseler Bürokratie hinweg, immer aktueller wird. Vor allem für die EU-skeptischen Parteien, die rechten (AfD in Deutschland und die „Rassemblement National“ in Frankreich) wie die linken (Die Linke in Deutschland und Mélenchon in Frankreich).“

Maas aber als Repräsentant der systeminternen Parteien transatlantischer Ausrichtung mache es Merkel nach, so der Experte weiter, „die seinerzeit die Initiativen der AfD abzufangen suchte, und ist bemüht, im Hinblick auf die Bundestagswahlen im nächsten Jahr im Wahlfeld durchzuhalten.“ Von daher sieht Kamkin in seiner Erklärung sowohl ein unverbindliches Kompliment an Russland als auch einen Appell an die deutsche Öffentlichkeit.