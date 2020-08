Polen und baltische Staaten bieten Weißrussland Vermittlung an

In ihrem gemeinsamen Appell unterstreichen die Staatschefs, dass „Isolation nicht der Weg zu Wohlstand und Entwicklung ist“.

„Wir sind bereit, unsere Vermittlungsbeteiligung anzubieten, um eine friedliche Lösung in Weißrussland zu erreichen und die Unabhängigkeit und Souveränität von Weißrussland zu stärken“, heißt es in dem Dokument.

Die Präsidenten haben das offizielle Minsk aufgerufen, einen nationalen Rundisch zur Versöhnung unter Beteiligung der Behörden des Landes und von Vertretern der Zivilgesellschaft einzuberufen.

Der Appell enthält auch eine Forderung nach „der Deeskalation der Spannungen, dem sofortigen Ende der Anwendung von Gewalt gegen die Bürger, dem Ende der Gewalt und der Achtung der Grundfreiheiten und der Menschenrechte“.

Die Präsidenten der vier Länder halten es für notwendig, die inhaftierten Demonstranten unverzüglich freizulassen und ihre Verfolgung zu beenden.

„Dies wäre ein angemessener Schritt zum Beginn eines echten nationalen Dialogs. Wir sind davon überzeugt, dass der Dialog immer der beste Weg zur sozialen Entwicklung, zu Diskussionen über Reformen und zur Zukunft Weißrusslands ist“, so die Verfasser.

Massenproteste nach Präsidentenwahl in Weißrussland

Die Massenproteste begannen in Weißrussland am 9. August, nach den Präsidentschaftswahlen, die der amtierende Staatschef, Alexander Lukaschenko, gewann: Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission bekam er 80,08 Prozent der Wählerstimmen. Seit Sonntag dauern die nicht genehmigten Protestaktionen an, die von Sicherheitskräften unterdrückt werden. Die Ordnungskräfte setzen Tränengas, Wasserwerfer, Lärmgranaten und Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein. Nach Angaben des Innenministeriums kam bei den Unruhen ein Mann ums Leben, der versuchte, einen nicht identifizierten Sprengsatz in Richtung der Polizisten zu werfen: Der Sprengsatz detonierte in seinen Händen.

sm/gs