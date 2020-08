Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaja ruft weißrussische Behörden zu Stopp von Gewalt auf

„Für jeden von uns, den Anhängern von Veränderungen, ist das menschliche Leben das Wertvollste“, sagte sie in einer Video-Botschaft auf ihrem Telegram-Kanal.

„Wir müssen die Gewalt auf den Straßen der weißrussischen Städte beenden. Ich rufe die Staatsmacht dazu auf, das zu stoppen und auf einen Dialog einzugehen. Ich bitte alle Bürgermeister, am 15. und 16. August in jeder Stadt friedliche Massenversammlungen zu organisieren.“

Sie betonte, dass man die Wahl der Bevölkerung nur mit legalen und gewaltlosen Mitteln verteidigen darf. Laut ihren Worten gibt es derzeit ein Blutbad auf den Straßen weißrussischer Städte.

In ihrer Rede bedankte sie sich unter anderem bei jenen weißrussischen Sicherheitskräften, die keine Gewalt gegen Protestteilnehmer eingesetzt hatten. „Ich danke den Mitarbeitern, die darauf verzichtet haben, die verbrecherischen Befehle gegen ihre Bürger auszuführen“, sagte sie.

Dabei dankte sie allen, die sich an einem Streik beteiligen. „Ich möchte mich bei jenen bedanken, die sich nicht gefürchtet und einen Streik ausgerufen haben. Danke an die Arbeiter von BMZ (Metallurgie-Konzern), dem Minsker elektrotechnischen Werk, MAZ (Fahrzeughersteller) und anderen Teams, die sich angeschlossen haben.“

Wahlergebnisse

Außerdem verwies Tichanowskaja auf die Wahlergebnisse, und zwar darauf, dass „dort, wo die Kommission (Wahlkommission – Anm. d. Red.) ehrlich die Stimmen gezählt hat, meine Unterstützung 60 bis 70 Prozent betrug, und in Nowoja Borowaja 90 Prozent“.

„Wir wollen zusammen unsere Wahl schützen.“ Tichanowskaja rief dazu auf, eine entsprechende Petition zu unterzeichnen.

Situation in Weißrussland

Der seit 1994 regierende Alexander Lukaschenko ist bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag nach vorläufigen Angaben der Zentralen Wahlkommission in Minsk mit 80,08 Prozent der Stimmen zu seiner sechsten Amtszeit gewählt worden. Seine nächste Herausforderin, Swetlana Tichanowskaja, kam auf 10,09 Prozent der Stimmen. Tichanowskaja erkennt ihre Niederlage nicht an: Nach Informationen ihres Wahlteams gewann sie die Wahl mit 70 bis 80 Prozent der Stimmen.

Schon am Sonntagabend gingen landesweit Tausende Menschen auf die Straße. Die Demonstrationen waren nicht von den Behörden genehmigt. In der Hauptstadt Minsk errichteten Demonstranten Barrikaden aus Mülltonnen. Die Miliz, wie die Polizei in Weißrussland heißt, trieb die Protestierenden mit Tränengas, Wasserwerfern und Blendgranaten auseinander. Laut Angaben des Innenministeriums des Landes gibt es mindestens ein Todesopfer.

Am Dienstag war berichtet worden, dass Tichanowskaja nach Litauen ausgereist ist. Ihre Wahlvertreterin, Olga Kowalkowa, erklärte, dass die Politikerin keine Wahl gehabt hätte, als das Land zu verlassen. Im Netz wurden zwei Video-Botschaften von Tichanowskaja publik gemacht. Im ersten rief sie die Mitbürger dazu auf, auf sich aufzupassen, und betonte, dass die Kinder „das Wichtigste in unserem Leben“ seien. Im zweiten Video, das laut ihren Anhängern unter Druck im Gebäude der Wahlkommission aufgenommen worden sein soll, bittet sie die Weißrussen, sich nicht an Kundgebungen zu beteiligen.

ak/sna/sb