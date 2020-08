Russischer Jet Su-27 fängt US-Flugzeuge über Schwarzem Meer ab

Die Besatzung des russischen Jets identifizierte demnach aus einem sicheren Abstand die Ziele als strategisches Aufklärungsflugzeug RC-135 der US Air Force und als „Poseidon“-Patrouillenflugzeug P-8A der US-Marine.

Nachdem sie ihren Kurs geändert und sich von der russischen Grenze entfernt hätten, sei die Su-27 zum Heimatflugplatz zurückgekehrt.

„Der ganze Flug (…) der Su-27 erfolgte strikt im Einklang mit internationalen Flugverkehrsregeln“, so die Behörde.

Nato-Aufklärer unweit Russlands

Es sei zuVerletzung der russischen Grenze gekommen.

In den letzten zwei Wochen hatten russische Militärspezialisten bereits mehrmals ausländische Kampfflugzeuge unweit der russischen Staatsgrenze gesichtet. So stieg eine russische Maschine des Typs MiG-31bm am Donnerstag in die Luft auf, um eine US-amerikanische Boeing P-8A „Poseidon“ abzufangen, die sich der Staatsgrenze Russlands über der Barentssee annäherte.

Am 5. August fing ein russischer Kampfjet vom Typ Su-27 zwei amerikanische Flugzeuge über dem Schwarzen Meer ab. Einen Tag zuvor wurde eine Falcon 20 der norwegischen Luftstreitkräfte über der Barentssee gesichtet.

mo/mt/sna