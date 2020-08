Bundesregierung begrüßt Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und VAE

Der Regierungssprecher Steffen Seibert sprach am Freitag von einer „zukunftsweisenden Vereinbarung“. Diese werde die Partnerschaft und den Ausgleich zwischen Israel und der arabischen Welt fördern.

„Jede Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und arabischen Staaten ist ein Beitrag zum Frieden in der Region. Und wir hoffen, dass diese Vereinbarungen auch wieder den Weg öffnen hin zu einer verhandelten Zweistaatenlösung“, so Seibert.

Der Außenminister Heiko Maas betonte die Bedeutung dieses historischen Schrittes.

„Die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein wichtiger Beitrag zum Frieden in der Region. Es ist gut, dass die israelische Regierung ihre Annexionspläne suspendiert“, äußerte Maas nach einem Telefongespräch mit dem israelischen Außenminister Gabi Aschkenasi.

„Wir hoffen, dass diese Einigung Ausgangspunkt für weitere positive Entwicklungen in der Region ist und auch dem Nahostfriedensprozess verleihen kann“, ergänzte Maas.

Die Bundesregierung sei gemeinsam mit ihren Partnern in Europa und in dieser Region in der vergangenen Zeitspanne aktiv gegen eine Annexion im besetzten Westjordanland und für die Wiederaufnahme direkter Gespräche eingetreten.

„Wir sind auch bereit, einen solchen Prozess tatkräftig zu unterstützen“, schloss Maas.

