Tiefe Besorgnis in Teheran nach Annäherung zwischen Israel und Emiraten

„Wir sind zuversichtlich, dass dieser verräterische Schritt den Widerstand des palästinensischen Volkes und der Widerstandsbewegung nicht beeinträchtigen, sondern dazu führen wird, dass der Ekel der Einwohner der Region und Palästinas gegen eine solche Politik gegen die Bestrebungen Palästinas nur zunehmen wird“, sagte Sarif während eines Telefonats, wie aus der vom iranischen Außenministerium veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht.

Zuvor wurde berichtet, dass Israel und die VAE eine vollständige Normalisierung ihrer Beziehunge n vereinbart hätten. In einer gemeinsamen trilateralen Erklärung mit den Vereinigten Staaten heißt es, dass Israel im Rahmen eines Abkommens mit den VAE eine Entscheidung zur Ausweitung seinerauf das Territorium im Westjordanland vorübergehend verschieben werde. Zudem würden in den kommenden Wochen Israel und die VAE eine Reihe von Abkommen in den Bereichen Investitionen, Tourismus, Direktflüge, Sicherheit, Telekommunikation und anderen unterzeichnen.

Die palästinensische Führung hat ihre entschlossene Ablehnung und Verurteilung der dreiseitigen Vereinbarung bekanntgegeben.

ek/mt/sna