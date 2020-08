Druck auf TikTok spitzt sich zu: Trump erlässt Dekret gegen ByteDance

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag ein Dekret unterzeichnet, laut dem der chinesische Mutterkonzern von Tiktok, ByteDance, innerhalb von drei Monaten die Daten aller US-Nutzer vernichten soll. Damit erhöht der US-Staatschef den Druck auf die chinesische Videoplattform TikTok.

„Es gibt glaubwürdige Beweise, die mich daran glauben lassen, dass ByteDance Ltd. (…) die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten zu beeinträchtigen droht“, heißt es in dem Dekret.

Dementsprechend ordnete Trump an, dass ByteDance sich binnen drei Monaten von allen Daten von Nutzern in den Vereinigten Staaten trennen müsse. Auch dürfe ByteDance in den USA, das für den Betrieb von TikTok genutzt werde.

Bei seiner neuen Verfügung nahm Trump formell den Erwerb der App Musical.ly durch ByteDance ins Visier, aus der später TikTok hervorging. Der Präsident erklärte mit seiner Anordnung die im Jahr 2017 vollzogene Transaktion als ungültig.

Trump verbietet Geschäfte mit TikTok und WeChat

In der vorigen Woche hatte der US-Staatschef zwei Dekrete erlassen, gemäß denen in den USA jegliche Geschäfte und Transaktionen mit den sozialen Netzwerken TikTok und WeChat eingestellt werden sollen. Grund dafür waren ihm zufolge die Datenerfassung vonseiten der Kommunistischen Partei Chinas sowie die Gewährung der nationalen Sicherheit.

ao/sb/dpa