Neue Corona-Fälle: Neuseeland verschiebt Parlamentswahl

Ardern begründete ihre Entscheidung mit der jüngsten Änderung der Alarmstufe im Kampf gegen Covid-19, so ihre Labour-Partei via Facebook.

Diese Entscheidung gebe den Parteien und der Wahlkommission genügend Zeit, die Wahl zu planen. Die Wahl, die am 19. September stattfinden sollte, wird demnachdurchgeführt.

Die Premierministerin hatte am Freitag eine Verlängerung des Corona-Lockdowns in Auckland um zwölf Tage angekündigt. Die neuen Einschränkungen waren zuvor am Mittwoch zunächst für drei Tage verhängt worden, nachdem in der Stadt vier Mitglieder einer Familie positiv auf das Virus getestet worden waren.

Coronavirus in Neuseeland

In Neuseeland waren zuvor über 100 Tage lang keine lokalen Infizierungen bestätigt worden. Damit galt der Pazifikstaat als eines der erfolgreichsten Staaten im Kampf gegen Sars-CoV-2. Vorausgegangen waren sehr frühe und strikte Maßnahmen.

Im Juni hatte sich das Land Corona-frei erklärt und war zu einer relativen Normalität zurückgekehrt. Seit Beginn der Pandemie wurden im Land 1622 Fälle bestätigt, 22 Menschen starben laut aktuellen Angaben der Johns Hopkins Universität.

