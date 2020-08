Interims-Geschäftsführerin der Niederlande ins russische Außenministerium einbestellt

Am 17. August ist ins Außenministerium Russlands die Gesandte der Niederlande in Russland, also die „chargé d’affaires“, zitiert worden, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Gegenüber der niederländischen Seite wurde ein heftiger Protest bezüglich der Entdeckung der Spionageausrüstung im Dienstauto eines russischen Militärattachés in den Niederlanden erhoben.

„Die holländische Diplomatin wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, unverzüglich ausführliche Maßnahmen zur Prävention ähnlicher Zwischenfälle zu ergreifen, die den Punkten des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen zuwiderlaufen.“

„Solche unfreundlichen Handlungen“ würden ohnehin die komplizierten bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern erschweren.

