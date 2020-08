Trump will am Dienstag „sehr wichtige Person“ begnadigen

Donald Trump hat angekündigt, am Dienstag eine „sehr wichtige Person“ begnadigen zu wollen. Es handelt sich jedoch weder um Whistleblower Edward Snowden noch um Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn, wie die Agentur RIA Novosti aus dem Journalisten-Pool des US-Präsidenten erfuhr.

Er werde am Dienstag per Dekret die Begnadigung veranlassen, sagte demnach Trump. Wer genau begnadigt werden soll, ließ er zunächst offen.

In der vergangenen Woche hatte der amerikanische Staatschef angedeutet, eine Begnadigung des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden zu erwägen, räumte aber zugleich ein, dass er über seinen Fall nicht genug informiert sei.

Snowden, ein ehemaliger Mitarbeiter der US-Geheimdienste CIA und NSA, hatte im Juni 2013 den Zeitungen „Washington Post“ und „Guardian“ von Geheimunterlagen über Ausspähaktivitäten der USA und Großbritanniens übergeben. Er brachte unter anderem ans Licht, dass US-Geheimdienste das private Handy von Bundeskanzlerin Angela Merkel abgehört hatten. Danach flüchtete Snowden zuerst nach Hongkong, dann nach Moskau. Russland gewährte dem Whistleblower zuerst Asyl und ein Jahr später eine Aufenthaltsgenehmigung.

Michael Flynn war von Januar 2017 an drei Wochen lang Nationaler Sicherheitsberater Donald Trumps, bevor er beschuldigt wurde, den US-Präsidenten und das FBI nicht korrekt über seine Gespräche mit dem damaligen russischen Botschafter Sergej Kisljak informiert zu haben. Der Fall Flynn war Teil der Ermittlungen in der „Russland-Affäre“, nach denen der Sonderermittler des US-Justizministeriums, Robert Mueller, den Vorwurf gegen Russland bekräftigte, den US-Wahlkampf beeinflusst zu haben. Eine Verschwörung zwischen Trump und dem Kreml konnte er jedoch nicht nachweisen. Moskau bestreitet sowohl eine Einmischung in die US-Wahlen als auch eine Verschwörung mit Trump.

