Weißrussische Präsidentschaftskandidatin macht neue Videobotschaft publik

Die weißrussische Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja hat eine neue Videobotschaft veröffentlicht, in der sie ihrem Ehemann, der sich in Untersuchungshaft befindet, zum Geburtstag gratuliert.

Neben den Geburtstagswünschen hat die Frau auch eine Bitte ihres Ehemanns an die Bevölkerung Weißrusslands gerichtet:

„Mein Ehemann Sergej Tichanowski bittet, dass ich euch seine Worte übermittle. Er und andere politische Gefangene sitzen, bitten aber, dass ihr nicht herumsitzt, sondern alles unternehmt, um im Land fürs Leben zu leben.“

Sie betonte ferner, dass ihr Ehepartner eines Verbrechens beschuldigt worden sei, das er nicht begangenen habe, „auf Provokation von Geheimdiensten“.

Der Blogger Sergej Tichanowski hatte im Frühjahr 2020 versucht, sich selbst als Kandidat für die Präsidentschaftswahlen in Weißrussland aufzustellen, allerdings wurde ihm die Registrierung verweigert.

Kurz vor dem Verstreichen der Anmeldungsfrist reichte seine Ehefrau Swetlana die Dokumente ein, worauf Sergej Tichanowski festgenommen wurde. Ihm wird die Verhinderung der Wahldurchführung vorgeworfen. Derzeit befindet er sich in Untersuchungshaft.

Situation in Weißrussland

Der seit 1994 regierende Alexander Lukaschenko ist bei der Präsidentschaftswahl am 9. August nach vorläufigen Angaben der Zentralen Wahlkommission in Minsk mit 80,08 Prozent der Stimmen zu seiner sechsten Amtszeit gewählt worden. Seine nächste Herausforderin, Swetlana Tichanowskaja, kam auf 10,09 Prozent der Stimmen. Tichanowskaja erkennt ihre Niederlage nicht an: Nach Informationen ihres Wahlteams gewann sie die Wahl mit 70 bis 80 Prozent der Stimmen.

Schon am Abend desselben Tages gingen landesweit Tausende Menschen auf die Straße. Die Demonstrationen waren nicht von den Behörden genehmigt. In der Hauptstadt Minsk errichteten Demonstranten Barrikaden aus Mülltonnen. Die Miliz, wie die Polizei in Weißrussland heißt, trieb die Protestierenden mit Tränengas, Wasserwerfern und Blendgranaten auseinander. Laut Angaben des Innenministeriums des Landes gibt es mindestens ein Todesopfer.

Laut dem weißrussischen Innenministerium wurden an den ersten Protesttagen mehr als 6700 Menschen festgenommen und Hunderte, darunter mindestens 120 Sicherheitskräfte, verletzt. Laut dem Gesundheitsministerium des Landes kamen zwei Protestteilnehmer ums Leben.

