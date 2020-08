Aus Versehen „ins Krankenhaus geknufft“: Kalbitz verletzt AfD-Parteifreund bei Begrüßung

Diese Begrüßung war wohl etwas zu hart: Andreas Kalbitz, früherer AfD-Chef in Brandenburg, knuffte seinen „Nachfolger“ Dennis Hohloch (AfD) aus Spaß in die Seiten. Dieser empfing das wie einen Boxschlag – und musste wegen Milzriss ins Krankenhaus. Juristisches Nachspiel droht. Kalbitz will sich außerdem in seine Ex-Partei zurückklagen.