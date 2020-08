EU kündigt Sanktionen gegen Weißrussland an

Die Europäische Union wird in Kürze Sanktionen gegen Weißrussland verhängen. Die Strafmaßnahmen betreffen laut EU-Ratspräsident Charles Michel die Verantwortlichen für die mutmaßliche Wahlfälschung und die Niederschlagung der Proteste im Lande.

„Wir haben eine sehr wichtige Entscheidung getroffen – wir beabsichtigen, Sanktionen zu verhängen, die gegen die Personen und Behörden gerichtet sind, welche an der Gewalt und der Wahlfälschung teilgenommen haben“, so Michel.

Die EU überlege sich außerdem, auch Staatspräsident Alexander Lukaschenko auf die Sanktionsliste zu setzen.

Von der Leyen will „demokratische Machtübergabe” in Weißrussland fördern

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte ihrerseits die Bereitschaft der Europäischen Union, bei einer „demokratischen und friedlichen“ Machtübergabe in Weißrussland zu vermitteln.

„Wir sind bereit, uns auf jede mögliche Weise zu engagieren, um eine friedliche und demokratische Machtübergabe in Weißrussland zu fördern. Wir unterstützen den Beginn eines Dialogs zwischen den Behörden und der Opposition, und es gibt eine starke Unterstützung für die Rolle der OSZE“, so Von der Leyen. Die OSZE suche derzeit vermutlich nach Möglichkeiten, einen Dialog in Weißrussland auf den Weg zu bringen.

