Lukaschenko will mehr über Truppenbewegungen in Polen und Litauen wissen

Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko hat das Verteidigungsministerium beauftragt, die Bewegungen der Nato-Truppen in Polen und Litauen aufmerksam zu beobachten. Ohne Hemmungen sollten weißrussische Truppen ähnliche Manöver vornehmen, sagte Lukaschenko am Mittwoch, nach einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates in Minsk.